Slecht nieuws voor gebruikers van HBO Max en SkyShowtime. Beide diensten kunnen binnenkort mogelijk verdwijnen. Dit is er aan de hand.

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HBO Max én SkyShowtime verdwijnen mogelijk: dit is er aan de hand

Er staat mogelijk een flinke verandering te gebeuren bij Paramount en Warner Bros. Discovery. Deze bedrijven gaan namelijk binnenkort verder onder de naam Skydance. Dat kan uiteindelijk ook gevolgen hebben voor de streamingdiensten HBO Max en SkyShowtime. Maar hoe zit dat precies?

Paramount en Warner Bros. worden Skydance

Het nieuwe bedrijf dat ontstaat uit de samenvoeging van Paramount en Warner Bros. Discovery krijgt de naam Skydance. Dit werd onlangs via X (voormalig Twitter) bekend gemaakt. De naamswijziging volgt zodra de overname van ongeveer 110 miljard dollar officieel is afgerond.

De naam Skydance komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Het productiebedrijf werd al in 2006 opgericht. Toch betekent de verandering niet dat bekende namen als HBO, DC en Paramount Pictures ineens verdwijnen. Skydance wordt het moederbedrijf, terwijl de bestaande merken nog zichtbaar blijven.

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Wat gebeurt er met HBO Max?

Voor de streamingdiensten ligt dat anders. Ceo David Ellison heeft eerder aangegeven dat hij HBO Max en Paramount Plus uiteindelijk wil samenvoegen tot één streamingdienst.

Hoe die nieuwe streamingdienst gaat heten en wanneer de samenvoeging precies plaatsvindt, is nog niet bekend. Het is dus ook nog niet duidelijk wanneer de naam HBO Max eventueel gaat verdwijnen. In een video over het nieuwe Skydance zijn de logo’s van HBO Max en Paramount Plus in ieder geval nog wel te zien.

En SkyShowtime dan?

Ook rondom SkyShowtime is er nog onzekerheid. De streamingdienst is voor de helft van Paramount en voor de andere helft van Comcast. Beide bedrijven onderzoeken sinds half september wat ze met de dienst willen doen. Het stopzetten van SkyShowtime is daarbij een optie. Een definitief besluit is er alleen nog niet.

Voorlopig hoef je dus nog niets te veranderen aan je abonnementen. HBO Max en SkyShowtime zijn op dit moment nog beschikbaar en wanneer ze verdwijnen is nog niet bekend. Wel is het duidelijk dat er op dit moment achter de schermen flink wordt geschoven.

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