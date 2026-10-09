Einde Google: dit Europese alternatief wordt véél populairder

Google heeft er een concurrent bij, want een Europees alternatief wordt steeds populairder. Met deze zoekmachine ben je niet meer afhankelijk van Google!

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Google vs Qwant

Ben jij op zoek naar een alternatief voor Google? In dat geval ben je niet de enige, want Google heeft de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Je ziet steeds meer gesponsorde resultaten in Google en de zoekmachine stelt regelmatig antwoorden samen met kunstmatige intelligentie. De AI-modus krijgt een steeds prominentere rol binnen Google, waardoor veel gebruikers op zoek zijn naar een andere zoekmachine.

Eén van de zoekmachines die steeds populairder wordt is Qwant. De Franse zoekmachine werd in 2013 uitgebracht en legt de nadruk op de privacy van gebruikers. Dat is een groot verschil met Google, waar juist enorm veel data van gebruikers wordt verzameld en wordt doorverkocht aan andere bedrijven. Bij Qwant is dat niet het geval, waardoor het Europese alternatief van Google langzaam aan populariteit wint.

Europees Parlement is al over

Qwant werkt in principe op dezelfde manier als Google. Wil je iets opzoeken? Dan ga je naar de zoekmachine, voer je een zoekterm in en bekijk je de resultaten. Het grote verschil zie je terug in de verwerking van je gegevens, want Qwant bewaart je zoekopdrachten niet. Je persoonlijke gegevens worden dus ook niet doorverkocht aan andere bedrijven én je ziet geen AI-samenvattingen in de browser. Bij Qwant worden bovendien geen advertentieprofielen opgebouwd van gebruikers.

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Op die manier zien alle gebruikers dezelfde resultaten als ze iets opzoeken bij Qwant. Dat is bij Google een heel ander verhaal, daar zien verschillende gebruikers andere zoekresultaten. Nog een voordeel van Qwant is dat het een Frans bedrijf is, dat valt onder de strenge Europese privacywetgeving. De servers staan volledig op Europese bodem, waar gebruikers steeds vaker waarde aan hechte. Het Europees Parlement heeft om deze reden op 4 juni 2026 de overstap gemaakt naar Qwant als standaardzoekmachine.

Meer over Qwant

Het is de verwachting dat Qwant steeds zelfstandiger wordt, zo werkt het bedrijf nog aan een eigen en onafhankelijke Europese zoekindex. In Qwant zie je overigens wel advertenties, maar die worden niet gebaseerd op je eerdere zoekresultaten. In plaats daarvan wordt je huidige zoekopdracht gebruikt om reclames te tonen. Als je bijvoorbeeld een fiets opzoekt, is de kans groot dat je in de advertenties een soortgelijke fiets zult zien.

Op die manier verdient Qwant geld met contextuele advertenties. Net als Google beschikt Qwant over een eigen navigatiedienst, waarin de nadruk eveneens ligt op de privacy van gebruikers. Verder werkt de zoekmachine hetzelfde als Google, zo kun je filteren op beelden, video’s en nieuws. Wil je meer weten van alternatieven voor grote diensten als Google? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!