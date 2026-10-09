KPN verrast met gratis extra streamingdienst: zo activeer je die

Heb jij een abonnement bij KPN? Dan hebben we goed nieuws, want KPN geeft klanten gratis toegang tot een extra streamingdienst. Zo krijg je die!

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KPN komt met gratis voordeel

Goed nieuws voor klanten van KPN! De provider heeft aangekondigd dat klanten gratis toegang krijgen tot Prime Video. Abonnees van KPN kunnen de streamingdienst drie maanden lang zonder extra kosten gebruiken. Voor Prime Video betaal je normaal 4,99 euro per maand, voor die prijs krijg je het basisabonnement. In dat abonnement krijg je reclames te zien, maar die kunt je voor een extra maandbedrag van 1,99 euro vermijden.

Klanten van KPN krijgen nu toegang tot het basisabonnement van de streamingdienst. Dat betekent dat gebruikers met een geschikt abonnement tot 4,99 euro per maand kunnen besparen op Amazon Prime. Om gratis toegang te krijgen tot Amazon Prime heb je een internetabonnement bij KPN nodig. Ben je benieuwd wat het huidige aanbod is bij KPN? Bekijk hier waar je gratis toegang krijgt tot Prime Video:

Voordelen van Prime Video

Bij Prime Video kijk je naar een aantal populaire series en films. De nieuwste aanwinst van de streamingdienst is Carrie, de achtdelige horrorserie van Mike Flanagan. Verder kijk je naar Nederlandse programma’s als Hakken over de Sloot, Good Luck Guys en Temptation Island. Ben je juist liefhebber van buitenlandse programma’s? Dan kun je terecht bij The Boys, Reacher en The Office. Bekende films op Prime Video zijn onder andere Inception, Fight Club en Project Hail Mary.

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Naast Prime Video krijgen abonnees van KPN meer voordelen. Je wordt automatisch (tijdelijk) klant van Amazon, waardoor je geen verzendkosten hoeft te betalen bij pakketjes. Verder krijg je toegang tot Prime Gaming en krijg je onbeperkte opslag van foto’s in Amazon Photos. De voordelen beperken zich dus niet tot Prime Video, ook de bezorgkosten van je pakketjes worden gedurende drie maanden vergoed door de tijdelijke aanbieding.

Zo krijg je het voordeel

Heb jij een abonnement bij KPN? En gebruik je internet van de provider? Zorg er dan voor dat je het gratis abonnement op de streamingdienst snel activeert, omdat je anders de extra voordelen van KPN misloopt. Als je al een abonnement op Prime Video hebt moet je deze opzeggen, vervolgens kun je via KPN een gratis abonnement afsluiten. De gratis periode duurt drie maanden, daarna betaal je wel 4,99 euro per maand.

Wil je dat voorkomen? Dan moet je het abonnement tijdig stopzetten, zodat je niet automatisch gaat betalen voor Prime Video. Het is in ieder geval aan te raden om de streamingdienst snel te activeren via je abonnement bij KPN, zodat je gratis naar series, films en andere programma’s kunt kijken. Dat is niet het enige voordeel, want je bespaart ook nog eens bezorgkosten bij Amazon.

Dit zijn de extra voordelen van KPN:

Tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement wanneer je meerdere KPN-diensten combineert.

Je krijgt dubbele data op je mobiele abonnement, waardoor je iedere maand meer data kunt gebruiken zonder extra te betalen.

Je kunt profiteren van entertainmentvoordeel, bijvoorbeeld korting op diensten zoals Videoland.

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Alternatieve providers

Heb je geen abonnement bij KPN? Je loopt drie maanden gratis Prime Video dan mis, maar kunt wel andere voordelen krijgen. Zowel Ziggo als Odido hebben interessante aanbiedingen, waarmee je al snel veel geld kunt besparen. Ben je benieuwd welke extra’s je bij iedere provider krijgt? Wij zetten de aanbiedingen voor je onder elkaar!

1. Ziggo: gratis bol cadeaukaart t.w.v. 400 euro

Ben je klant bij Vodafone én Ziggo, dan kun je met One flink besparen. Door je Vodafone-mobiel abonnement te combineren met Ziggo Internet en TV krijg je tot 10 euro korting per maand op beide abonnementen. Dat kan in totaal dus oplopen tot 20 euro per maand.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Ziggo:

Ziggo looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket. Ziggo looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket of scoor een Bol cadeaukaart t.w.v. 400 euro.

Profiteer van extra korting per maand

Daarnaast krijg je met een Vodafone-abonnement (Unlimited uitgesloten) dubbele data. Heb je meerdere Vodafone-abonnementen op hetzelfde adres, dan geldt de korting bovendien per abonnement. Zo kunnen bestaande klanten hun maandelijkse kosten flink verlagen door beide diensten te combineren.

2. Internet en tv van Odido: 12 maanden of 6 maanden korting

Odido biedt internet en tv samen in één abonnement, waarbij je zelf bepaalt welke internetsnelheid je kiest. De abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf 36,50 euro per maand en met glasvezel zijn op sommige adressen snelheden tot 8 Gbit/s mogelijk. Daarbij zijn de upload- en downloadsnelheid even hoog.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido:

Odido looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 20 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

12 maanden slechts 20 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket). Odido looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

Profiteer van extra korting per maand

Combineer je Internet en TV met een mobiel abonnement van Odido, dan krijg je via Klantvoordeel 5 euor korting per maand op je internetabonnement. Ook op mobiel krijg je extra voordeel: tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited of dubbele data en 2,50 euro korting op andere mobiele abonnementen. Je kunt er bovendien voor kiezen om een deel van die korting in te wisselen voor Videoland Basis voor 2,50 euro per maand.

Hier vergelijk je zelf de prijzen