Problemen met watchOS 27: deze 3 functies zijn niet meer beschikbaar

watchOS 27 brengt veel vernieuwingen naar de Apple Watch, maar Apple haalt ook vertrouwde functies weg – deze drie zijn er nu niet meer.

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3 functies die weg zijn in watchOS 27

De kans is groot dat je een aantal wijzigingen hebt gemerkt sinds je watchOS 27 op je Apple Watch hebt geïnstalleerd. We zetten de belangrijkste functies die verdwenen zijn voor je op een rij.

1. Snel wisselen is weg

Een van de functies die Apple in watchOS 27 heeft weggehaald, is een handige snelkoppeling op de Apple Watch. In eerdere versies van watchOS kon je twee keer op de Digital Crown drukken om direct tussen de huidige en laatst gebruikte app te wisselen. Ook vanaf de wijzerplaat werkte dit: met twee drukken sprong je meteen naar de laatst geopende app.

In watchOS 27 doet een dubbele druk op de Digital Crown echter hetzelfde als een enkele druk: je krijgt het nieuwe dynamische app-overzicht te zien. Daarmee is de snelle manier om tussen apps te wisselen dus verdwenen. De reden hiervoor heeft te maken met de functie ‘Live terugspoelen‘, die exclusief is voor de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4. Hiermee kun je een transcript van ongeveer vijftien seconden gesproken audio bekijken. De functie wordt geactiveerd door twee keer op de Digital Crown te drukken.

2. Drie Zoek mijn-apps worden één

Ook de app ‘Zoek Mijn’ ziet er anders uit. In watchOS 26 waren er drie afzonderlijke apps: ‘Zoek Apparaten’, ‘Zoek Objecten’ en ‘Zoek Personen’. In watchOS 27 zijn deze drie functies samengevoegd in één centrale ‘Zoek Mijn’-app.

Je kunt al je apparaten, AirTags en personen dus nog steeds vinden, maar dan op één plek. De app heeft bovendien een vernieuwde interface, waardoor je sneller ziet waar personen, apparaten en objecten zich bevinden.

3. Walkie Talkie-app is verdwenen

Tot slot is de Walkie-Talkie-app een van de functies die uit watchOS 27 is verwijderd. Daardoor is het niet langer mogelijk om via de Apple Watch snel spraakberichten naar andere Apple Watch-gebruikers te sturen.

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Hoewel watchOS 27 dus veel nieuwe mogelijkheden toevoegt, verdwijnen er ook enkele vertrouwde functies. Vooral het verdwijnen van de snelle app-wissel valt op bij dagelijks gebruik. Wil je niets missen van alle wijzigingen bij toekomstige software-updates voor je Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!