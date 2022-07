Deze iPhone-functies raak je met iOS 16 kwijt (iPhone-nieuws #27)

iOS 16 gaat iPhone-functies schrappen en wanneer is het volgende Apple-event? Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van afgelopen week.

Kijk je uit naar iOS 16? Wij ook! Er is wel een flinke maar: je krijgt er niet alleen functies bij, er verdwijnen ook een aantal zaken. In dit artikel laten we vier functies zien die je straks kwijt gaat raken in iOS 16.

Maar, let op. Op dit moment is iOS 16 nog steeds in bèta, dus misschien gaat Apple deze functies nog aanpassen. Naar verwachting verschijnt iOS 16 medio september, samen met de iPhone 14.

→ Deze iPhone-functies zijn spoorloos in iOS 16

Terwijl alles duurder wordt en er door productieproblemen minder iPhones van de lopende band rollen, zou je misschien verwachten dat de telefoons van Apple waardevaster zijn geworden. Toch heeft de tech-gigant besloten om de inruilwaarde iPhones fors te verlagen.

Hoeveel je iPhone waard is, hangt af van het model dat je hebt, maar ook de staat van het toestel. Hoe meer gebruikerssporen er zijn, hoe minder de geschatte waarde.

→ Je iPhone is nu minder waard

Ben je het ook zo zat om elke keer terecht te komen in een superlang en vervelend keuzemenu als je de klantenservice belt? Je moet dan eerst meerdere menu-opties kiezen voordat je eindelijk iemand te spreken krijgt.

Daar komt nu een eind aan, want met je iPhone kan je deze vervelende keuzemenu’s makkelijk omzeilen.

→ Zo werkt de geheime iPhone-belfunctie

De Apple Watch is van oudsher verkrijgbaar in twee formaten. Zo bestaat de Apple Watch Series 7 uit modellen met een kast van 41 en 45 millimeter. Die laatste heeft een scherm van 1,9 inch.

Volgens analist Ross Young komt daar in de nieuwe Apple Watch Series 8 een derde en grotere variant bij. Heel dramatisch is het verschil niet. Volgens Young heeft het nieuwe horloge een 1,99 inch-display. Dat is ongeveer vijf procent groter dan het huidige topmodel.

→ Misschien krijgt de Apple Watch Series 8 een groter model

Apple brengt regelmatig nieuwe producten op de markt, die worden aangekondigd tijdens een special event.

Bij de aanstaande Apple-keynote worden de iPhone 14 en Apple Watch Series 8 verwacht. Maar wanneer is het volgende Apple-event?

→ Waarom het Apple-event misschien op 13 september is

