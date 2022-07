Paniek: deze iPhone-functies raak je met iOS 16 kwijt

Je verwacht het misschien niet, maar met de update naar iOS 16 raak je verschillende iPhone-functies kwijt. Welke dat precies zijn vertelt iPhoned je!

iOS 16: deze iPhone-functies raak je kwijt

Kijk je uit naar iOS 16? Wij ook! Er is wel een flinke maar: je krijgt er niet alleen functies bij, er verdwijnen ook een aantal zaken. In dit artikel laten we vier functies zien die je straks kwijt gaat raken in iOS 16. Let op! Op dit moment is iOS 16 nog steeds in bèta, dus misschien gaat Apple deze functies nog aanpassen.

In de onderstaande screenshots zie je iOS 15 links en iOS 16 rechts.

1. Live achtergronden zijn in iOS 16 op iPhone verdwenen

In iOS 15 geeft Apple je verschillende Live achtergronden die je kunt instellen. Deze achtergronden bewegen als je de vinger op het scherm ingedrukt houdt. Jammer genoeg zijn deze Apple-achtergronden in iOS 16 verdwenen.

Live wallpapers zijn in iOS 16 overigens helemaal niet meer te gebruiken. Door in iOS 16 je vinger op het lockscreen ingedrukt te houden open je voortaan de instellingen van het vergrendelscherm.

2. Het open slotje zie je bijna niet meer terug

Wanneer je de iPhone ontgrendelt, krijg je op het lockscreen een open slotje te zien. In iOS 16 is dit openstaand slotje verdwenen en raak je deze functie dus kwijt. Je krijgt het (nu nog kleinere) slotje alleen nog te zien als je de iPhone vergrendelt en meteen ontgrendelt.

3. Batterijpercentage is (gedeeltelijk) weg

Wanneer je in iOS 15 je iPhone gaat opladen, krijg je meteen het batterijpercentage te zien. Tik je tijdens het opladen op het scherm dan verschijnt het batterijpercentage. Doe je dit in iOS 16, dan krijg je geen percentage meer te zien. Dit is wel op te lossen door in iOS 16 handmatig de batterijwidget toe te voegen aan het lockscreen.

4. Aanpassingen bij Apple Music

Wanneer je muziek afspeelt in Apple Music zie je een klein bolletje waarmee je het volume aanpast of door het liedje bladert. In iOS 16 zijn deze bolletjes verdwenen. Hierdoor wordt het straks lastiger om de volume aan te passen of door een liedje te skippen.

Verdwenen functies in iOS 16: niet zo heel erg

Zoals je ziet zijn het slechts kleine functies die in iOS 16 verdwenen zijn. De functie die we op dit moment nog het meest missen zijn de live wallpapers. Je krijgt er natuurlijk een heleboel extra functies in iOS 16 voor terug. Misschien dat Apple dit nog gaat veranderen, omdat iOS 16 op dit moment nog in bèta is.

