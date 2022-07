Apple brengt regelmatig nieuwe producten op de markt, die worden aangekondigd tijdens een special event. Bij de aanstaande Apple-keynote worden de iPhone 14 en Apple Watch Series 8 verwacht. Maar wanneer is het volgende Apple-event?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-events in 2022

Het eerste event van Apple begon dit jaar vroeg. Op 8 maart vond het voorjaarsevent plaats, met daarin de presentatie verschillende nieuwe producten. Onder meer de iPhone SE 2022 werd aangekondigd, net als een sterk verbeterde iPad Air 2022.

De tweede keynote organiseerde Apple op 6 juni 2022, tijdens WWDC. Dit is de jaarlijkse conferentie voor ontwikkelaars van Apple. Onder meer iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 Ventura en de nieuwe MacBook Air 2022 werden uit de doeken gedaan.

Wanneer vindt het volgende Apple-event plaats?

Het volgende event op de Apple-kalender is zeer waarschijnlijk in september 2022. September is traditioneel de maand waarin Apple zijn nieuwste iPhones onthult. Dit jaar is dat de iPhone 14-serie. Ook de nieuwste Apple Watch wordt dan aangekondigd. En mogelijk verrast Apple met meer nieuwe hardware, zoals een nieuwe iPad (10e generatie).

Meestal organiseert Apple het iPhone-event in de tweede of derde week van september. Dit is meestal op een maandag of dinsdag. Zoals je ook in het bericht over de iPhone 14 release leest, zijn dit de meest waarschijnlijke datums:

Datum Apple september-event: dinsdag 13 september 2022

Datum iPhone 14 pre-order: vrijdag 16 september 2022

Datum iPhone 14 release date: vrijdag 23 september 2022

iPhone-event in september

We verwachten dus dat het volgende Apple-event op 13 september plaatsvindt. De vrijdag daarna zijn de nieuwste iPhone 14-modellen en Apple Watch Series 8 waarschijnlijk te pre-orderen. Een week later (ook op een vrijdag) wordt hij dan op z’n vroegst bezorgd.

Lees ook: Overzicht: 7 Apple-producten die in de tweede helft van 2022 verschijnen

De datum van het Apple-event staat nog niet vast. Meestal stuurt Apple een tot twee weken voorafgaand aan de keynote een uitnodiging, dus in september weten we het pas zeker.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-keynote in oktober

De september-keynote is waarschijnlijk niet het laatste Apple-event van het jaar 2022. Apple rondt het jaar traditioneel af met een keynote in oktober – of soms november. Deze staat doorgaans in het teken van de nieuwste Macs.

Volgens geruchten heeft Apple voor dit jaar nog verschilende nieuwe Macs op de planning. Onder meer een nieuwe Mac mini wordt verwacht. Ook is het aannemelijk dat Apple de eerste Mac Pro met Apple Silicon-chip lanceert. Er gingen ook geluiden over een grote iMac Pro in 2022, maar de release daarvan is uitgesteld naar 2023.