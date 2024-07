Apple komt met spannendste iPhone in jaren (iPhone-nieuws week #28)

Volgens analisten komt Apple in 2024 met de spannendste iPhone in jaren. Dat en meer vertellen we je in dit overzicht met iPhone-nieuws!

Analisten verwachten dat de veranderingen bij de iPhone 16 zó spannend worden, dat de verkoop van Apple’s telefoon enorm gaat stijgen in 2024. Daardoor wordt de iPhone 16 mogelijk de bestverkochte iPhone in jaren. Dit is waarom.

→ Hoe spannend wordt de iPhone?

Ben je vaak onderweg met de auto? Dan hebben we goed nieuws, want er komt een update aan voor Google Maps! De app krijgt er een handige functie bij op de iPhone én bij CarPlay. Dit verandert er!

→ Google Maps wordt beter

Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe versie van de Apple Watch SE. De volgende generatie van de smartwatch krijgt niet alleen nieuwe functies, ook de behuizing wordt vernieuwd. Dit wordt er anders!

→ Alles over de Apple Watch SE 2024

Staat jouw fotobibliotheek op je iPhone ook vol met dubbele foto’s? Eerst had je daar altijd een speciale app voor nodig om ze op te sporen, maar sinds iOS 16 en nieuwer doe je dat gewoon vanuit de Foto’s-app. Zo werkt dat.

→ Zo haal je dubbele foto’s weg

Apple voert bij de iPhone 16 Pro verbeteringen door bij de camera, vooral de telelens wordt veel beter. Nieuwe geruchten bevestigen nu dat je veel meer in kunt zoomen met de volgende iPhone. Deze veranderingen kun je verwachten!

→ Een nieuwe telelens?

Inmiddels zijn de eerste en tweede testversie van iOS 18 beschikbaar voor ontwikkelaars. Zij kunnen aan de slag met de nieuwe functies, maar wanneer komt de publieke bèta naar je iPhone? Dit is wanneer je kunt updaten.

→ Meer over iOS 18

Ligt jouw iPhone iedere nacht aan de lader, maar blijft de batterij altijd steken op 80 procent? Dat heeft waarschijnlijk te maken met een functie bij de instellingen van het toestel. Zo werkt geoptimaliseerd opladen!

→ Zo zet je dat uit

Apple viert dit jaar een jubileum, want het is tien jaar geleden dat de eerste generatie van de Apple Watch werd aangekondigd. Het is daarom de verwachting dat er in 2024 grote veranderingen naar de smartwatch komen, maar die zijn nu al vertraagd. Dit weten we al.

→ Welke functies zijn vertraagd?

