Dubbele foto’s vinden en samenvoegen: in iOS 16 gaat dat echt makkelijk

Wanneer je veel foto’s met je iPhone maakt krijg je al snel een behoorlijk wat dubbele foto’s. Gelukkig heeft iOS 16 hiervoor een handige oplossing, want het wordt heel makkelijk om deze dubbele foto’s op te sporen en samen te voegen. Hoe je dat moet doen, vertelt iPhoned je!

Dubbele foto’s vinden en samenvoegen in iOS 16

Staat jouw fotobibliotheek op je iPhone ook vol met dubbele foto’s? Eerst had je daar altijd een speciale app voor nodig om ze op te sporen, maar met iOS 16 doe je het gewoon vanuit de Foto’s-app. Je iPhone speurt dan zelf de dubbele foto’s en voegt ze samen. Hiermee ruim je de foto-bibliotheek op en maak je ook nog eens wat extra opslagruimte vrij.

Dubbele foto’s vinden en samenvoegen op iPhone met iOS 16 Open de Foto’s-app en tik op ‘Albums’; Scrol naar beneden en tik op ‘Dubbele onderdelen’, zie je de optie niet? Tik dan linksboven eerst op ‘Albums’; Tik naast de gevonden foto’s op ‘Combineer’; Tik vervolgens op ‘Voeg 2 dubbele samen’.

Je kunt ook meerdere dubbele foto’s selecteren en daarna alles tegelijk samenvoegen. Dat doe je op de volgende manier.

Open de map met dubbele onderdelen zoals hierboven beschreven;

Tik linksboven op ‘Selecteer alle’;

Aansluitend tik je onderaan op ‘Voeg Samen’.

Bij het combineren blijft de foto met de hoogste kwaliteit behouden. De gegevens zoals trefwoorden worden samengevoegd. De andere dubbele foto wordt naar de map ‘Recent verwijderd’ verplaatst.

Geen iOS 16: gebruik Remo Duplicate Photos Remover

Heb je nog geen iOS 16? Of ondersteunt jouw iPhone de update niet? Dan is er nog een andere manier om dubbele foto’s op te sporen. Dat is de app Remo Duplicate Photos Remover. Hiermee is het verwijderen van dubbele foto’s op je iPhone zo gepiept. Hoe je dat precies doet, lees je in het artikel hieronder.

Lees meer: Dubbele foto’s verwijderen op iPhone: met deze app gooi je ze veilig weg

