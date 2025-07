6 argumenten waarom Google Maps toch echt beter is dan Waze

Hoewel het heel persoonlijk is of je Google Maps beter vindt dan Waze, hebben we 6 overtuigende argumenten gevonden. We zetten ze op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Maps is beter dan Waze

Niet iedereen zal het ermee eens zijn dat Google Maps beter is dan Waze. Wij hebben echter 6 argumenten waarom het een beter idee is om voor Google Maps te kiezen dan voor Waze. Dit zijn ze:

Google Maps Google 9.0 (239.357 reviews) Gratis via App Store via App Store

Waze-navigatie en live verkeer Waze Inc. 9.4 (24.069 reviews) Gratis via App Store via App Store

1. Je bent afhankelijk van andere gebruikers

Waze is een navigatie-app die gebruikmaakt van een gemeenschap van gebruikers om real-time verkeersinformatie te delen. Dat heeft als voordeel dat je eerder files kunt vermijden en op de hoogte blijft van bijvoorbeeld ongevallen en politiecontroles.

Het heeft echter ook een nadeel. Het werkt namelijk alleen goed wanneer er veel actieve gebruikers zijn. Bevind je je op een meer afgelegen plek, dan werkt het dus ook veel minder goed. Bij Google Maps heb je daar geen last van. De verkeersinformatie die je daar krijgt, is namelijk niet (alleen) afhankelijk van het aantal actieve gebruikers in het betreffende gebied.

2. Waze is alleen voor automobilisten

Ga je echt altijd met de auto, dan zal dit geen probleem voor je zijn. Ga je ook vaak met de fiets, of te voet, dan heb je eigenlijk niets aan Waze en kun je beter kiezen voor Google Maps. De app berekent namelijk alleen maar routes die je met de auto kunt afleggen. In Google Maps bepaal je zelf op welke manier je de route wilt afleggen. Je kiest namelijk eenvoudig voor Auto, Openbaar vervoer, Lopen, Fietsen (en eventueel Vliegtuig, afhankelijk van je bestemming). In Waze heb je simpelweg geen keuze.

3. Waze heeft geen StreetView

Aangezien Waze alleen voor automobilisten is, heb je ook niet zoiets als StreetView of Satellietweergave. In Google Maps gebruik je StreetView bijvoorbeeld om nog duidelijker aanwijzingen te krijgen wanneer je lopend navigeert. En wanneer je vooraf de plek van bestemming even wilt bekijken om duidelijk te krijgen waar je precies moet zijn. Dat is in Waze dus allemaal niet mogelijk. Je zult er dus alsnog Google Maps voor moeten gebruiken.

4. Waze verbruikt meer energie

Ook dit argument is geen groot probleem wanneer je altijd met de auto gaat. Je kunt dan immers opladen tijdens het navigeren. Lopend en op de fiets is dat doorgaans wat minder gemakkelijk. Het is daarom goed om te weten dat Google Maps minder energie verbruikt dan Waze. Dit betekent dat je met Google Maps dus langer kunt door navigeren zonder op te laden dan met Waze. Handig als je op plekken bent waar je niet zeker weet wanneer je weer kunt opladen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Je kunt alleen een route plannen vanaf je huidige locatie

Dit kun je wel omzeilen, maar als je gewoon de app op je iPhone gebruikt, start je altijd op je huidige locatie. Je kunt dus alleen maar je bestemming invoeren. Dat is dus zeker niet altijd een probleem, maar het is toch vervelend dat het niet kan wanneer je het nodig hebt. De kans is groot dat je dan dus alsnog Google Maps opent.

Omzeilen kan door op je Mac naar de webversie van Waze te gaan. Daar is het wel mogelijk om zowel je vertrekpunt als startpunt in te voeren. Je kunt dan ook kiezen voor ‘Sla op in de app’, zodat je automatisch een herinnering krijgt wanneer het tijd is om te vertrekken.

6. Waze heeft geen offline kaarten

Om met Waze te navigeren, heb je altijd een internetverbinding nodig. Dat kan op afgelegen plekken dus best wel voor problemen zorgen. In Google Maps los je dat eenvoudig op door vooraf de kaart van het gebied offline beschikbaar te maken, maar bij Waze heb je die mogelijkheid niet.

Google Maps & Waze: navigeren kunnen ze allebei

Of de argumenten in dit artikel voor jou nou doorslaggevend zijn of niet, beide apps kunnen je van A naar B brengen. Je hebt nu als het goed is wel een beter beeld van welke app het beste bij jou past. En misschien wil je ze gewoon allebei wel gebruiken!