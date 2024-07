iPhone 16 Pro krijgt sterk verbeterde telelens (met deze functies)

Apple voert bij de iPhone 16 Pro verbeteringen door bij de camera, vooral de telelens wordt veel beter. Deze veranderingen kun je verwachten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Camera van de iPhone 16 Pro

De iPhone 15 Pro Max is Apple’s eerste telefoon met een tetraprismalens. Met deze lens is het mogelijk om veel verder optisch in te zoomen, je kunt tot 5x inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Bij de iPhone 15 Pro is dat tot 3x, bij de iPhone 15 (Plus) zelfs maar tot 2x. Volgens geruchten komt de telelens van de iPhone 15 Pro Max dit jaar ook naar de iPhone 16 Pro. Je hoeft dan dus niet meer een grotere iPhone te hebben om tot 5x in te zoomen.

Lees ook: iPhone 16 krijgt veel functies van de iPhone 15 Pro: dit zijn ze

Het is de verwachting dat Apple de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max dit jaar dezelfde telelens geeft. Je kunt met beide iPhones dan optisch tot 5x inzoomen. Dat is vooral goed nieuws voor gebruikers die geen grote smartphone willen, want je hoeft geen Pro Max-model meer te halen om de tetraprismalens te gebruiken. Het is bovendien goedkoper, zo was de iPhone 15 Pro Max een stuk duurder dan de iPhone 15 Pro.

Nieuwe fabrikant voor de telelens

Volgens geruchten is er nieuw bewijs opgedoken dat de telelens ook naar de iPhone 16 Pro komt. Apple is een samenwerking gestart met Largan Precision and Genius Electronic Optical (GSEO), een bedrijf in Taiwan dat cameralenzen produceert. Bij de iPhone 15 Pro Max was Largan verantwoordelijk voor het leveren van de tetraprismalens, maar bij de iPhone 16-serie moet de productie hiervan flink omhoog.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is daarom een logische stap dat Apple de productie van de telelens voor de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max over twee fabrikanten verdeelt. De Pro-modellen worden vermoedelijk opnieuw populairder dan de reguliere iPhones, waardoor er dit jaar veel meer telelenzen gemaakt moeten worden. De samenwerking met GSEO bevestigt dit, waardoor het zo goed als zeker lijkt dat de iPhone 16 Pro een tetraprismalens krijgt.

Digitale zoom bij de iPhone 16 Pro nog beter

Door de nieuwe telelens kun je met de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max dus tot 5x optisch inzoomen, maar de digitale zoom gaat nog veel verder. Bij de iPhone 15 Pro Max kun je digitaal tot 25x inzoomen. Je hebt dan wel kwaliteitsverlies, maar kunt veel verder inzoomen dan bij eerdere iPhones. Deze digitale zoomfunctie komt vermoedelijk ook naar de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

Lees ook: Alle iPhone 16-modellen krijgen een A18-chip (en dat is erg belangrijk)

Apple presenteert de iPhone 16 in september, dan weten we ook welke functies de telelens van de iPhone 16 Pro (Max) precies krijgt. Het is in ieder geval duidelijk dat de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max een slag groter worden dan de huidige Pro-modellen, waardoor we dit jaar de grootste iPhones ooit zien. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!

Wil je meer weten over de iPhone 16 Pro (Max)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.