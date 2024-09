iPhone 16 prijsanalyse: zo lang (of kort) moet je wachten met kopen 

Ben je van plan om de nieuwste iPhone te kopen? In deze prijsanalyse vertellen we hoe lang je moet wachten met het kopen van de iPhone 16!

iPhone 16 prijzen

De iPhone 16 verschijnt binnenkort! Op maandag 9 september om 19.00 uur (Nederlandse tijd) organiseert Apple een groot evenement, waarbij de nieuwe iPhones, Apple Watches, iPads en AirPods van 2024 worden gepresenteerd. Niet lang daarna kun je de iPhone al bestellen in de voorverkoop, maar is dat wel zo verstandig? Met een prijsanalyse kijken we naar het beste moment om de iPhone 16 te kopen.

Bij Apple zelf blijven de prijzen het hele jaar gelijk. De startprijs van de iPhone 16 daalt dus niet na een aantal maanden. Bij andere aanbieders is dat wel het geval, daar kun je de telefoon vaak tegen een veel lagere prijs halen. Zo betaal je voor de iPhone 15 inmiddels € 779,-, terwijl Apple de telefoon voor 969 euro op de markt bracht. Bij de iPhone 16 worden soortgelijke prijzen verwacht:

Beste moment om de iPhone 16 te kopen

Het is de verwachting dat Apple geen prijsverhoging doorvoert bij de iPhone 16, maar er hangt nog steeds een behoorlijk prijskaartje aan de telefoon. Wil je minder betalen voor de telefoon? Dan kun je beter nog even wachten, want de prijs van de iPhone 16 daalt volgens een prijsanalyse na vier maanden het meest. Hetzelfde zagen we bij de iPhone 15, de telefoon was in januari maar liefst twintig procent goedkoper dan de oorspronkelijke prijs.

Na zes maanden daalden ook de prijzen van de iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. De grootste prijsdaling was dus eerder te zijn bij de reguliere uitvoering van de iPhone 15. Als we deze prijsanalyse doortrekken naar de iPhone 16 kun je de telefoon het beste in januari kopen. Bij de iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max kun je beter nog iets langer wachten. De prijzen van die toestellen zakken pas in het voorjaar, waarschijnlijk in maart.

Abonnement wél direct goedkoper

Je moet volgens de prijsanalyse dus nog wel even geduld hebben als je de iPhone 16 tegen een lagere prijs wilt kopen. Wil je niet zo lang wachten? Dan raden we je aan om de telefoon al in de voorverkoop aan te schaffen, zodat je niet te maken krijgt met lange levertijden. De levertijden van de nieuwe iPhones lopen doorgaans snel op, zo moesten gebruikers bij de iPhone 15 (Pro) soms wel twee maanden wachten.

Goed om te weten: bij het afsluiten van een abonnement is de iPhone 16 waarschijnlijk wél direct goedkoper te krijgen. Deze gegevens zijn niet meegenomen in de prijsanalyse van de iPhone 16. Door bij de nieuwe iPhone een abonnement te kiezen bespaar je al snel honderden euro’s. Houd iPhoned daarom goed in de gaten, want in onze prijsvergelijker zie je de laagste prijzen van zowel de losse toestellen als de abonnementen!

Nieuwe functies van de iPhone 16

Bij de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max worden voornamelijk nieuwe functies onder de motorkap verwacht. Alle iPhones krijgen ondersteuning voor Apple Intelligence, waardoor vrijwel alle apps worden uitgebreid met AI-features. Om dit mogelijk te maken zijn alle toestellen voorzien van een nieuwe processor. Bij de iPhone 16 (Plus) zien we de A18-chip, de iPhone 16 Pro (Max) krijgt de A18 Pro-chip.

Andere veranderingen die worden verwacht zijn een aangepast camera-eiland, actieknop en meer werkgeheugen bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max krijgen een nieuwe cameraknop en verbeterde ultragroothoeklens. Wil je meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 (Plus) en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!