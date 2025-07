Stop! Doe je iPhone níét ondersteboven in je broekzak

Veel mensen steken hun iPhone ondersteboven in hun broekzak. En dat is logisch ook, want het is de meest ‘natuurlijke’ beweging om hem weg te stoppen. Toch zijn er goede redenen om de iPhone te draaien.

iPhone met zijn aansluiting naar beneden

Als je rechtshandig bent en je iPhone in je rechterbroekzak draagt, dan voelt het vrij logisch aan om hem ondersteboven in je broekzak te steken. Je houdt hem met je rechterhand vast, en zodra je hem wegstopt, draai je hem natuurlijk. Ook wijzen hierdoor de speakergaatjes naar boven, evenals de Lightning- of usb-c-aansluiting. Dat komt met name goed van pas als je muziek wilt luisteren, zowel direct door de speakers van iPhone zelf of bekabeld met een koptelefoon. En als je je telefoon uit je broekzak haalt, heb je hem ook meteen in de goede oriëntatie in handen.

Op het eerste gezicht klinkt het dus heel verstandig om je iPhone op die manier in je broekzak te steken, zoals mijn collega Piet-Jan dat ook doet. En toch zijn er best wat redenen om je iPhone níét te draaien voordat je hem in je broekzak stopt.

Reden 1: je draagt je iPhone in je linkerbroekzak

Hierboven hadden we het heel bewust over het dragen van je iPhone in je rechterbroekzak. Draag je hem namelijk aan andere kant terwijl je rechtshandig bent, dan zorgt dat draaien van je iPhone – dus ondersteboven – namelijk juist ervoor dat je hem niet meteen goed uit je broekzak haalt. Je moet hem dan altijd omslachtig weer zo draaien dat Face ID boven zit en het scherm naar je toe wijst. Het klinkt gek, maar probeer het voor de grap eens uit. Uit onze steekproef op kantoor bleek dat mensen die hun iPhone aan de linkerkant dragen terwijl ze rechtshandig zijn er juist voordeel bij hebben om hem met de aansluiting naar beneden in de broekzak te steken.

Reden 2: de aansluiting blijft stofvrij

Hier ontstond wat discussie over binnen de redactie, maar wederom bracht de steekproef binnen het hele bedrijf duidelijkheid. Mensen die de iPhone met de aansluiting naar boven dragen, hadden vaker last van oplaadproblemen door een verstopte Lightning- of usb-c-poort. In je broekzak zitten dan misschien stof en pluisjes, maar de zwaartekracht zorgt er blijkbaar wel voor dat er tóch meer viezigheid de poort komt. Weten wij dat ook weer. Overigens is het ook weer zo gepiept om zo’n vieze aansluiting schoon te maken. Er is zelfs een compleet schoonmakset voor zoiets. Of je kiest voor een bescherming, dat kan ook.

Reden 3: je Wallet-kaartjes zijn veilig

Gebruik je een Apple-kaarthouder op de achterkant van je telefoon? Ook dan is het wellicht slimmer om je iPhone niet te draaien voordat je hem in je broekzak stopt. De pasjes wijzen anders namelijk naar beneden, dus het risico dat ze er onbedoeld uitvliegen is aanwezig. En drie keer raden: dat gebeurt dus niet als die met de aansluiting naar beneden in je broek zit. Weer een reden om voor ‘aansluiting-naar-beneden’ te gaan.

Reden 4: het is lekker retro

Nog een reden om je iPhone met de aansluiting naar beneden in je broekzak te stoppen: je laat zien dat je al een tijdje een iPhone-gebruiker bent. Tot en met de 4s had de iPhone de koptelefoonaansluiting namelijk aan de bovenkant en was het compleet logisch om hem dus niet ondersteboven in je broekzak te doen. Pas met de iPhone 5 verhuisde de ‘headphone jack’ naar de onderkant van de telefoon, en was het opeens logischer om hem ondersteboven in je broekzak te doen.

Hoe draag jij je iPhone?

En wat doe jij? Draag je je iPhone in de linker- of rechterbroekzak? Ondersteboven of niet? Met het scherm naar binnen of naar buiten toe? (Over laatstgenoemde zouden we bij iPhoned trouwens nog een heel artikel aan kunnen wijden.) Laat het ons weten in de reacties.