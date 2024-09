iPhone 16 Pro Max los toestel prijzen vergelijken

iPhone 16 Pro Max kopen: eerst prijzen vergelijken

Heb je je zinnen gezet op de nieuwe iPhone 16 Pro Max? Dan kun je hem vanaf 20 september in huis hebben. Het toestel is begin september gepresenteerd. De pre-order fase is gestart.

Zodra de eerste prijzen beschikbaar zijn bij webshops, vind je ze in onze prijsvergelijker. We updaten de prijzen meerdere keren per uur, zodat je altijd de meest actuele deals kunt vergelijken.

TIP: Wil je de iPhone 16 Pro Max als een van de eersten in huis halen? Zorg dan dat je snel je pre-order plaatst. Na de pre-order fase kunnen de levertijden flink oplopen. Het is namelijk vaak onduidelijk hoeveel voorraad Apple beschikbaar stelt aan providers en winkels. Vooral de populaire modellen met 256GB in gewilde kleuren vliegen er tijdens de pre-order vaak snel uit, wat kan leiden tot langere levertijden. In sommige gevallen kan dit zelfs oplopen tot twee maanden. Als je niet zo lang wilt wachten op je nieuwe iPhone 16 Pro Max, raden we je aan om er op tijd bij te zijn.

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij Amazon

De iPhone 16 Pro Max prijzen

De prijzen van de nieuwe iPhone 16 Pro Max versie vallen in dezelfde prijsklasse als de iPhone 15 Pro bij introductie.

Adviesprijzen iPhone 16 Pro Max versies:

iPhone 16 Pro Max 256GB: 1.479 euro

iPhone 16 Pro Max 512GB: 1.729 euro

iPhone 16 Pro Max 512GB: 1.979 euro

Prijzen andere iPhone 16 modellen:

iPhone 16: 969 euro

iPhone 16 Plus: 1.119 euro

iPhone 16 Pro: 1.229 euro

De meeste winkels zullen vasthouden aan de officiële adviesprijzen. Soms zie je kleine afwijkingen om de laagste prijs te bieden, maar grote verschillen zijn niet te verwachten. Na een paar maanden beginnen de prijzen meestal wat meer te variëren. Kies je ervoor om de iPhone 16 Pro Max met een abonnement aan te schaffen, dan kun je al sneller profiteren van kortingsacties en besparingen. Op dat moment wordt het zeker interessant om prijzen goed te vergelijken.

Waarom een losse iPhone 16 Pro Max kopen?

De iPhone 16 Pro Max is de grotere versie van de Pro met grootste iPhone display tot nu toe, meer batterij en een iets betere camera. Dit toestel is voor de Apple fan die een zo groot mogelijk scherm wil, om films en series te kijken en het maximale uit zijn iPhone wil halen. Maak optimaal gebruik van alle nieuwe AI functies die Apple gaat uitrollen met iOS 18. Modellen vanaf de iPhone 14 Pro Max en ouder zullen niet alle nieuwe AI functies ondersteunen. Wil je hier wel gebruik van maken dan is de 16 Pro Max natuurlijk de beste optie. Wat is er nog meer nieuw?

De iPhone 16 Pro Max is de grootste iPhone ooit met 6,9 inch

Hij heeft geen Dynamic Island meer omdat de Face ID-sensor onder het scherm zit.

Een nieuwe A18 Pro-chip en meer RAM geheugen voor betere prestaties

De Capture-knop voor snelle toegang tot de camera functies

Verbeterde sensor voor de hoofdcamera voor betere foto’s bij slecht licht en de iPhone 16 Pro Max bevat 48-megapixel ultragroothoeklens.

Een grotere batterij die genoeg kan leveren voor het grotere display en de nieuwe chipset inclusief snelladen met 40 Watt.

Verder zal de Pro Max net als alle andere nieuwe iPhone modellen minimaal 5 jaar software ondersteuning krijgen.

Tip: De iPhone 16 Pro Max is vaak voordeliger in combinatie met een abonnement

Als je de iPhone 16 Pro Max aanschaft met een abonnement, kun je vaak flink besparen op de prijs van het toestel. Providers zoals Odido, KPN, en Vodafone, maar ook resellers zoals Belsimpel en Mobiel.nl, bieden regelmatig aantrekkelijke kortingen aan. Hierdoor kun je soms tot wel 200 euro besparen op de adviesprijs van je nieuwe iPhone. Daarnaast krijg je vaak extra voordelen, zoals meer data, korting op je maandbedrag, of extra tv-zenders als je al internet afneemt bij dezelfde provider. Dit maakt het nog aantrekkelijker om voor een abonnement te kiezen.

Losse iPhone 16 Pro Max of toch een abonnement?

Dit hangt volledig af van je persoonlijke voorkeur en financiële situatie. Als je het volledige bedrag in één keer kunt en wilt betalen, dan kan een losse iPhone de beste keuze zijn. Maar als je liever maandelijks een vast bedrag betaalt, is een abonnement een aantrekkelijke optie. Let wel op dat je bij het kiezen van een abonnement een lening aangaat, wat kan leiden tot een BKR-registratie. Dit kan invloed hebben op de hoogte van een toekomstige hypotheek of lening.

Wil je een BKR-registratie vermijden? Dan kun je ervoor kiezen om het toestel direct volledig af te betalen, terwijl je toch profiteert van de voordelen van een abonnement, zoals toestelkortingen en extra’s.

Wat is voor jou de beste keuze?

Dit hangt af van je huidige tv- en internetprovider, je persoonlijke voorkeuren en je financiële situatie. Het is verstandig om alle opties te bekijken en de iPhone 16 Pro Max met een abonnement te vergelijken met de laagste losse prijs in combinatie met een sim-only abonnement. Onze vergelijker helpt je om de beste deal te vinden die bij jouw situatie past.

Hoe vind je de voordeligste iPhone 16 Pro Max?

Heel simpel: onze prijsvergelijker zet altijd de goedkoopste deal bovenaan. Tijdelijke kortingen en promoties worden automatisch meegenomen. We controleren meerdere keren per uur de prijzen bij alle aangesloten webshops en passen deze direct aan als er iets verandert. Zo ben je verzekerd van de beste deal van dat moment.

Heb je voorkeur voor een specifieke kleur of extra opslagruimte? Gebruik dan de filters om alleen de aanbiedingen te zien die bij jouw wensen passen. Klik op de deal die je aanspreekt en je wordt direct naar de juiste pagina van de aanbieder geleid om je iPhone 16 Pro Max te kopen.