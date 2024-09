iPhone 16 Plus los toestel prijzen vergelijken

iPhone 16 Plus kopen: eerst prijzen vergelijken

Ben je van plan om de nieuwe iPhone 16 Plus te kopen? Dan is het nog even wachten want de pre-order start op 13 september om 14:00 uur. De eerste exemplaren zullen op 20 september worden uitgeleverd en dan ligt het toestel ook in de winkel. Zodra de eerste prijzen bij webwinkels beschikbaar zijn, zal hier de prijsvergelijker te vinden zijn. Meerdere keren per uur zullen de prijzen gecontroleerd en bijgewerkt worden, zodat jij altijd de meest actuele iPhone 16 Plus prijzen kunt vergelijken.

TIP: Wees er snel bij als je een de iPhone 16 Plus snel in huis wilt halen. Na de pre-order periode zie je de levertijd vaak snel oplopen, omdat dan meer bekend is over de voorraad en de populariteit van modellen die worden verkocht. Wil je niet weken moeten wachten op je iPhone 16 Plus, dan adviseren we je om er snel bij te zijn.

De iPhone 16 Plus prijzen

Het toestel heeft dezelfde specs als de iPhone 16 met een groter scherm van 6,7 inch en een grotere batterij afgestemd op het grotere scherm. De adviesprijs van de iPhone 16 128GB is 969 euro en zijn grote broer heeft de volgende adviesprijsprijs per uitvoering:

Adviesprijzen iPhone 16 uitvoeringen:

iPhone 16 Plus 128GB: 1.119 euro

iPhone 16 Plus 256GB: 1.249 euro

iPhone 16 Plus 512GB: 1.499 euro

En de prijzen van de andere modellen zijn als volgt:

iPhone 16: 969 euro

iPhone 16 Pro: 1.229 euro

iPhone 16 Pro Max: 1.479 euro

Bij de lancering zullen de meeste winkels de adviesprijzen aanhouden. Af en toe wijkt een winkel hiervan af om de goedkoopste te zijn, maar de prijsverschillen zullen minimaal zijn. Het is pas na enkele maanden dat er merkbare prijsverschillen ontstaan. Bij de aanschaf van een iPhone 16 Plus in combinatie met een abonnement zullen er sneller kortingsacties komen, waardoor je aanzienlijk kunt besparen. Op dat moment wordt het zeker de moeite waard om prijzen te vergelijken.

Waarom een losse iPhone 16 Plus kopen?

De iPhone 16 Plus is de grote broer van de iPhone 16. Naast een groter display is het toestel voorzien van een grotere batterij waardoor je langer video’s kan kijken en dus ideaal de iPhone liefhebbers van een groot scherm. Voor iedereen met een iPhone 14 Plus of ouder wordt dit toestel een interessante opvolger. Waarom moet je voor een iPhone 16 Plus kiezen.

6,7 inch scherm : het iPhone 16 Plus scherm is bijna even groot als dat van de iPhone 16 Pro Max, maar het toestel is wel een stuk goedkoper.

: het iPhone 16 Plus scherm is bijna even groot als dat van de iPhone 16 Pro Max, maar het toestel is wel een stuk goedkoper. A18-chip : Sneller, betere prestaties en helemaal afgestemd op alle nieuwe Apple Intelligence functionaliteiten.

: Sneller, betere prestaties en helemaal afgestemd op alle nieuwe Apple Intelligence functionaliteiten. Nieuwe knoppen : De iPhone 16 Plus krijgt net als de Pro modellen de nieuwe actieknop en een cameraknop (Capture Button) voor snelle toegang tot camera functies

: De iPhone 16 Plus krijgt net als de Pro modellen de en een (Capture Button) voor snelle toegang tot camera functies Verbeterd camera eiland : Je krijgt dezelfde 48 megapixel hoofdcamera als in de Pro modellen met een een verbeterde sensor voor beter foto’s’ bij weinig licht. Nieuwe macro-modus en het is mogelijk om ruimtelijke foto’s en video’s te maken

: Je krijgt dezelfde 48 megapixel hoofdcamera als in de Pro modellen met een een verbeterde sensor voor beter foto’s’ bij weinig licht. Nieuwe macro-modus en het is mogelijk om ruimtelijke foto’s en video’s te maken iOS 18 : alle iPhone 16 modellen ontvangen zeker 5 jaar iOS updates.

: alle iPhone 16 modellen ontvangen zeker 5 jaar iOS updates. Grotere accu: De iPhone 16 Plus krijgt weer een grotere batterij waardoor je langer video’s kan afspelen en streamen.

Heb je meer te besteden en wil je het beste dat Apple te bieden heeft. Check dan de iPhone 16 Pro Max.

De iPhone 16 Plus is vaak voordeliger met een contract

Wil je de iPhone 16 Plus aanschaffen? Dan is het vaak slim om dit in combinatie met een abonnement te doen. Bij providers en resellers zoals Belsimpel en Mobiel.nl kun je namelijk rekenen op flinke toestelkortingen, waardoor je nieuwe iPhone ineens een stuk betaalbaarder wordt. Kies je voor een abonnement bij Odido, KPN of Vodafone, dan kun je al snel tot 100 euro besparen op de adviesprijs. Daarnaast kun je profiteren van extra voordelen, zoals meer data, korting op je maandelijkse kosten, of extra tv-zenders als je al internet bij dezelfde provider hebt. Dit maakt een abonnement extra interessant.

iPhone 16 Plus los kopen of met een abonnement?

Dit hangt helemaal af van je persoonlijke situatie. Heb je het geld om het toestel in één keer af te rekenen, of betaal je liever een vast bedrag per maand? Als je voor de laatste optie kiest, ga je een lening aan en kun je te maken krijgen met een BKR-registratie. Dit kan een nadeel zijn als je binnenkort een hypotheek wilt afsluiten, omdat je dan mogelijk minder kunt lenen. Houd dit dus in gedachten bij je keuze.

Wil je de BKR-registratie vermijden bij het kopen van een iPhone 16 Plus met een abonnement? Dan kun je ervoor kiezen om het volledige aankoopbedrag van het toestel in één keer te betalen. Zo profiteer je alsnog van de korting en andere voordelen, zonder dat je een BKR-registratie op je naam krijgt.

Het is slim om alle opties te bekijken en te overwegen. Vergelijk de iPhone 16 met een abonnement met de laagste losse prijs en een sim only-abonnement. Via de bovenstaande vergelijker en de iPhone 16 abonnementen vergelijker kun je eenvoudig zien welke deal het beste bij jou past.

Hoe vind je de goedkoopste losse iPhone 16 Plus deal?

Dat is heel simpel. Onze prijsvergelijker toont de goedkoopste deals automatisch bovenaan. Daarbij wordt zelfs rekening gehouden met tijdelijke kortingsacties en promoties. De prijzen bij aangesloten webshops worden meerdere keren per uur gecontroleerd en bijgewerkt als er iets verandert. Zo blijf je altijd op de hoogte van de meest actuele prijzen en vind je hier de beste deal van het moment.

Met de filteropties kun je het aanbod verder verfijnen. Zo zie je alleen wat echt relevant voor je is, zoals een specifieke kleur of extra opslagruimte.

Klik vervolgens op de deal die het beste bij je past, en je wordt direct naar de juiste pagina van de aanbieder geleid. Daar kun je de iPhone 16 Plus direct aanschaffen.

Maar voor nu moet je nog even wachten want het toestel is nog niet te koop. Zodra de eerste prijzen live gaan op 13 september om 14:00 uur zal de prijsvergelijker hier te vinden zijn.