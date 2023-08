iPhone 16 camera wordt lichtgevoeliger (en dat is écht fijn)

Volgens geruchten krijgt de camera van de iPhone 16 nieuwe sensoren die lichtgevoeliger zijn. Dat heeft een paar grote voordelen.

iPhone 16 camera lichtgevoeliger

Alle vier modellen van de iPhone 15 krijgen volgens geruchten dit jaar de nieuwe 48MP camera die in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max zit. Maar het lijkt erop dat de iPhone 16 Pro volgend jaar de betere camera krijgt.

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo gaat de iPhone 16 Pro een andere soort sensor krijgen. Deze sensor zal niet dezelfde zijn als de ‘reguliere’ iPhone 16, maar nog wel van Sony komen.

Kuo gaat er verder niet in op welke sensor het precies is, maar we kunnen wel een paar conclusies trekken. Normaal zijn in een sensor de diodes en transistors gecombineerd in één laag. Bij de nieuwe versie van de sensor heeft Sony de diodes en transistors van elkaar gehaald. Hierdoor kunnen onder andere de fotodiodes (dit is het onderdeel dat het licht van de lens vangt) een stuk groter worden.

Een recente promovideo van Sony laat zien dat door de diodes en transistors op een eigen laag te plaatsen ze een beide een stuk groter kunnen worden. Dat betekent dat de diode meer licht kan vangen en de transistor ervoor zorgt dat je minder ruis op je foto’s ziet. Volgens Sony kan er zo ruwweg twee keer zoveel licht worden opgevangen. Dat betekent dat de iPhone 16 camera een flink stuk lichtgevoeliger kan worden.

En dit heb je eraan

Als een camera meer licht kan opvangen is dat goed nieuws. Dit merk je vooral wanneer je foto’s maakt als het begint te schemeren. Bijvoorbeeld ‘s avonds in huis met het licht van een schemerlamp of tijdens je avondrondje met de hond. Ook mooi: je iPhone wordt ook beter met het fotograferen van bewegende objecten met weinig omgevingslicht.

Daarnaast wordt het dynamisch bereik beter. Dit is het verschil tussen het lichtste en donkerste gedeelte van een foto. Vaak is het voor een camera behoorlijk lastig om een goede foto te maken met veel helder licht en donkere schaduwen. Je raakt dan veel details kwijt in bijvoorbeeld de schaduwen (je ziet dan een zwarte vlek). Dat zie je onder andere bij het maken van een foto tijdens zonsondergang of bij een concert met veel lichteffecten.

Als de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max inderdaad veel lichtgevoeliger worden dankzij deze sensoren, dan wordt de camera van de 2024-iPhone een flink stuk beter. Het zou dan wel mooi zijn als Apple er ook nog wat extra zoom bij kan stoppen.

