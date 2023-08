Tests verklappen: zóveel sneller is de iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro draait op de nieuwe A17 Bionic-chip en is naar verluidt véél sneller dan de iPhone 14 Pro. Nieuwe geruchten verklappen nu hoe snel de processor is.

Apple introduceert nieuwe A17 Bionic-chip

Volgende maand presenteert Apple de iPhone 15 Pro, die vermoedelijk draait op de nieuwe A17 Bionic-chip. De iPhone 15 (Plus) moet het nog doen met de A16 Bionic-chip, dat is de processor waar nu de iPhone 14 Pro (Max) op draait. De volgende iPhone krijgt dus een compleet nieuwe chip, die naar verluidt een stuk sneller is dan de huidige processor in de iPhone 14 Pro (Max).

Nieuwe geruchten verklappen nu al hoe snel de iPhone 15 Pro is, want de resultaten van een Geekbench-test zijn gelekt. Hieruit blijkt dat de nieuwe processor in de iPhone een stuk sneller is dan de huidige A16 Bionic-chip. En dat niet alleen, de iPhone 15 Pro verslaat volgens de test óók de Samsung Galaxy S23 Ultra en de OnePlus 11. Zo snel is de nieuwe telefoon volgens de Geekbench-test.

Zó snel is de iPhone 15 Pro

Uit de resultaten van de Geekbench-test is te zien dat de iPhone 15 Pro een behoorlijke update is in vergelijking met de iPhone 14 Pro Max. In de single core-score – waarbij alle processorkernen ingezet worden voor het uitvoeren van één taak – scoort de nieuwe iPhone 3269. Bij de iPhone 14 Pro Max is dit 2523 en bij de Samsung Galaxy S23 Ultra is dit slechts 2000. De iPhone 15 Pro is dus een stuk sneller.

Geekbench 6 single-core score Geekbench 6 multi-score core iPhone 15 Pro 3269 7666 iPhone 14 Pro Max 2523 6396 Samsung Galaxy S23 Ultra 2000 5164 OnePlus 11 1536 5065

Ook als er meerdere taken tegelijk worden uitgevoerd presteert de iPhone 15 Pro enorm goed. De multicore-score van de nieuwe telefoon is 7666, tegenover een score van 6396 bij de iPhone 14 Pro Max en 5164 bij de Samsung Galaxy S23 Ultra. De nieuwe iPhone is dus enorm snel, en dat komt vermoedelijk door de processor met de grootste verbetering in jaren.

De nieuwe A17 Bionic-chip wordt namelijk gemaakt met een nieuw fabricageproces. De processor is naar verluidt een 3nm-chip, terwijl de huidige processors nog 5nm-chips zijn. Een belangrijk voordeel is dat 3nm-chips veel sneller zijn dan 5nm-chips, dat verschil is nu duidelijk terug te zien in de Geekbench-test. Daarnaast zijn de 3nm-chips energiezuiniger, waardoor de batterij van de iPhone 15 langer meegaat.

Meer weten over de nieuwe iPhones?

De nieuwste iPhone wordt straks dus een stuk sneller. Het is de verwachting dat de iPhone 15 Pro Max ongeveer hetzelfde scoort op de Geekbench-test, de telefoon heeft namelijk dezelfde A17 Bionic-chip. De reguliere iPhones scoren dan vergelijkbaar met de iPhone 14 Pro (Max), want die draaien hoogstwaarschijnlijk op dezelfde A16 Bionic-chip.

Het is dus nog even wachten tot de release van de iPhone 15, maar het is vrijwel zeker dat de Pro-modellen een stuk sneller worden dan de huidige iPhones. Wil jij meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max. Ben je benieuwd naar de verhoogde prijzen van de nieuwe iPhones? Bekijk dan hier hoe duur ze worden!

