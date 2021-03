Een betrouwbare bron claimt dat de iPhone 13 Pro Max een iets betere camera krijgt dan de overige iPhone 13-toestellen. Apple presenteert deze telefoons dit najaar.

‘iPhone 13 Pro Max-camera steekt boven de rest uit’

Het gerucht is afkomstig van Ming-Chi Kuo, doorgaans een goed ingevoerde bron als het op Apple-geruchten aankomt. De insider claimt dat de groothoekcamera van de iPhone 13 Pro Max meer licht binnenlaat dan de overige drie toestellen.

Kuo schrijft dat de grootste iPhone van 2021 een camera met een diafragma van f/1.5 heeft, terwijl de iPhone 13, iPhone 13 mini en iPhone 13 Pro een f/1.6-diafragma schijnen te krijgen.

Het voordeel hiervan is dat de groothoekcamera van de Pro Max dus meer licht binnenlaat. Hierdoor maak je (in theorie) betere kiekjes bij weinig licht en wordt de scherpte-diepteverhouding beter.

Aangezien het verschil tussen de veronderstelde diafragma’s niet bijster groot is, wordt het afwachten of je het in de praktijk überhaupt merkt. De iPhone 12-telefoons hebben een diafragma van f/1.6.

Meer cameraverbeteringen

Kuo deelde eerder al zijn verwachtingen voor de iPhone 13-camera. De Apple-insider denkt dat de camera’s van de Pro-iPhones van 2021 er op drie manieren op vooruit gaan. Allereerst zou de ultragroothoekcamera een diafragma van f/1.8 krijgen, in plaats van f/2.4 op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. De lens laat hierdoor meer licht binnen.

Verder zou Apple wat onderdelen toevoegen aan de lenzen van de iPhone 13 Pro (Max). Hierdoor moet de fotokwaliteit worden verbeterd. Ook denkt Kuo dat de ultragroothoeklens autofocus krijgt. Dit betekent dat het beeld zich automatisch scherp stelt.

Aankondiging in het najaar

De opvolger van de iPhone 12 wordt waarschijnlijk in september onthuld. Apple lijkt dit jaar wederom vier modellen uit te brengen. De geruchtenmolen rondom de iPhone 13 is al flink op gang gekomen. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat alle toestellen een kwalitatief hoogstaand 120Hz-scherm krijgen en een always-on-display.

