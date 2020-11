Het is zover: de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn vanaf nu in Nederland verkrijgbaar! Hier lees je alles over hoe je de kleinste en grootste iPhone 12 in huis kunt halen.

iPhone 12 mini nu in Nederland

Het moment is daar: alle iPhone 12-telefoons zijn in Nederland verkrijgbaar. De ‘gewone’ iPhone 12 en iPhone 12 Pro liggen sinds halverwege oktober in de winkels en worden nu vergezeld door het kleinste en grootste exemplaar.

Heb je de iPhone 12 mini of Pro Max tijdens de pre-order gekocht? Hopelijk ploft je kersverse telefoon dan vandaag (of morgen) op de deurmat. Uiteraard wensen we je heel veel plezier met het nieuwe toestel!

Wanneer je geen pre-order hebt geplaatst kun je alsnog bij onderstaande partijen terecht. Houd er wel rekening mee dat de levertijden de komende periode waarschijnlijk gaan oplopen. Met andere woorden: het kan eventjes duren voordat je het toestel krijgt geleverd.

iPhone 12 mini met abonnement:

iPhone 12 Pro Max release vandaag

Ook de grootste iPhone ooit is vanaf vandaag officieel verkrijgbaar. De Pro Max ging net als de 12 mini vorige week vrijdag in de pre-order, dus wanneer je er snel bij was krijg je ‘m hopelijk vandaag binnen.

Heb je nog geen pre-order geplaatst, maar wel nieuwsgierig geworden? Bij onderstaande providers en shops kun je de grootste iPhone 12 alsnog in huis halen.

iPhone 12 Pro Max met abonnement

Onbekende levertijden

We verwachten dat de iPhone-levertijden de komende periode snel oplopen. Providers en webwinkels krijgen vaak maar een zeer beperkte voorraad en ieder jaar steekt een bepaald model er qua populariteit uit. In ons iPhone-levertijd-artikel houden we de actuele stand van zaken per model, kleur en opslaguitvoering bij, dus gebruik deze als gids voordat je gaat bestellen.

Check onze reviews

De iPhone 12 en iPhone 12 Pro hebben we inmiddels uitgebreid aan de tand gevoeld. Wat we van de nieuwe toestellen vinden, lees (en zie) je in onderstaande reviews. De iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini hebben we inmiddels een paar dagen in gebruik en de reviews komen volgende week online. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de iPhoned-nieuwsbrief.