iPhone 12 Pro Max los toestel prijzen vergelijken

iPhone 12 Pro Max kopen

13 oktober 2020 is de iPhone 12 Pro Max officieel onthuld. Het toestel is de opvolger van de iPhone 11 Pro Max uit 2019. Het toestel is tegelijk met drie andere iPhones gepresenteerd: de iPhone 12, iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Mini.

De advies prijzen van de iPhone 12 Pro Max bij introductie waren:

128GB: 1259 euro

256GB: 1379 euro

512GB: 1609 euro

Inmiddels is het toestel al veel goedkoper geworden. Check onze prijsvergelijker voor de meest actuele prijzen, levertijden en de beste aanbiedingen.

iPhone 12 Pro Max als los toestel kopen: hier moet je op letten

Wil jij een iPhone 12 Pro Max los kopen? Check de volgende punten:

Opslag: Het geheugen van de iPhone 12 Pro Max is niet uit te breiden met een geheugenkaartje. Kies daarom een model met ruim voldoende opslag.

Het geheugen van de iPhone 12 Pro Max is niet uit te breiden met een geheugenkaartje. Kies daarom een model met ruim voldoende opslag. Garantie: Wil je jouw toestel extra verzekeren tegen val-, stoot- en waterschade? Kies dan voor AppleCare+. Daarnaast geldt in Nederland de standaard fabrieksgarantie van twee jaar.

Wil je jouw toestel extra verzekeren tegen val-, stoot- en waterschade? Kies dan voor AppleCare+. Daarnaast geldt in Nederland de standaard fabrieksgarantie van twee jaar. Beschikbaarheid: De iPhone 12 Pro Max is een populair toestel en daarom zullen de meeste bekende (web)winkels in Nederland dit toestel verkopen. Let bij je bestelling op de levertijd, dit kan per winkel verschillen.

Als los toestel of met een abonnement?

Je kunt de iPhone 12 Pro Max als los toestel kopen. Je moet dan wel een vrij groot bedrag in één keer betalen. Daarna kan je je maandelijkse kosten wel laag houden met een sim only-abonnement én je krijgt geen BKR-registratie. Kies je toch voor een iPhone 12 Pro Max met abonnement? Dan betaal je het toestel in termijnen af. Ook kan je er voor kiezen om het toestel in één keer af te betalen. Je ziet dan niet aan een BKR registratie vast en profiteert wel de toestelkorting die providers geven op de iPhoen 12 Pro Max. Check onze prijsvergelijker voor de actuele prijzen en hoeveel je kan besparen.

iPhone 12 Pro Max of de iPhone 12 Pro?

De iPhone 12 Pro Max is de meest luxe variant van de nieuwe iPhone 12 serie die gelanceerd is. Vind je het toestel toch iets te prijzig? Dan kan je nog kiezen voor een iPhone 12 Pro, een ‘gewone’ iPhone 12 of de iPhone 12 Mini. Op de iPhone kopen pagina vind je iPhone modellen die los verkrijgbaar zijn met de beste prijzen.