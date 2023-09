Deze iPhone is verboden in Frankrijk – Nederland volgt mogelijk

De Franse overheid heeft de verkoop van een iPhone verboden vanwege veiligheidsrisico’s. Nederland volgt mogelijk, wat is er aan de hand?

Frankrijk verbiedt iPhone

Na nieuwe Chinese maatregelen tegen Apple heeft het bedrijf nu ook in Frankrijk te maken met problemen. De Franse overheid heeft de verkoop van de iPhone 12 namelijk per direct verboden. Volgens de Franse toezichthouder zendt de telefoon te veel elektromagnetische straling uit. Dit verbod is vooralsnog tijdelijk, want Apple heeft twee weken de tijd om maatregelen te nemen.

Uit meerdere steekproeven van de Franse toezichthouder is gebleken dat de iPhone 12 een straling uitzendt van 5,74 watt per kilogram lichaamsgewicht. Dat is hoger dan de Europese norm toestaat, want in Europa ligt de limiet hiervoor op 4 watt per kilogram. Reden genoeg dus voor de Franse overheid om de verkoop van de iPhone 12 direct te verbieden. Nederland heeft nu aangegeven dit voorbeeld mogelijk te volgen.

Apple moet opheldering geven in Nederland

Er is geen sprake van direct gevaar bij deze mate van elektromagnetische straling, je hoeft je dus gelukkig (nog) geen zorgen te maken als je een iPhone 12 hebt. Door hogere straling warmt je lichaam wel meer op. Bij de Europese limiet is dat ongeveer 0,1 graden, maar bij de iPhone 12 ligt dit dus al iets hoger. Hiermee overtreedt Apple ook in Nederland de limieten, want deze gelden overal in de Europese Unie.

De Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft Apple daarom om opheldering gevraagd. Als het onderzoek van de Franse toezichthouder klopt, moet Apple ook in Nederland maatregelen nemen. Dat moet het bedrijf al binnen twee weken in Frankrijk doen, anders moet Apple alle verkochte modellen van de iPhone 12 in dat land terugroepen. Deze maatregelen worden mogelijk overal in de EU uitgebracht.

Slecht nieuws voor gebruikers van verboden iPhone

Dat de telefoon nu verboden is in Frankrijk betekent niet alleen slecht nieuws voor Apple, maar voor iedereen die een iPhone 12 heeft. De maatregelen die Apple kan treffen hebben waarschijnlijk een negatief effect op het bereik van de telefoon. Zo kan Apple ervoor kiezen om het wifi- of netwerksignaal van de iPhone te verzwakken, zodat de telefoon minder elektromagnetische straling uitzendt.

Dit gebeurt dan vermoedelijk via een software-update, die enkel wordt uitgebracht voor de iPhone 12. Doet Apple dit niet, dan betekent dat mogelijk het einde van de iPhone 12 in Frankrijk. De kans is groot dat andere Europese landen de iPhone dan ook verbieden, het gaat immers om Europese regelgeving. In dat geval is verdwijnt de telefoon ook uit Nederland.

Apple: straling van iPhone niet te hoog

In een eerste reactie heeft Apple aangegeven twijfels te hebben over de resultaten van het Franse onderzoek. Het bedrijf voert zelf soortgelijke tests uit, om dit soort situaties te voorkomen. Volgens Apple voldoet de iPhone 12 wél aan de Europese norm als er wordt gekeken naar eerdere onderzoeken. Het blijft daarom afwachten of er een software-update aankomt voor de op dit moment verboden iPhone 12.

De iPhone 12 verscheen in 2020 in Nederland en wordt nog steeds verkocht door losse aanbieders. Apple verkoopt de telefoon sinds dinsdag niet meer, omdat de iPhone 15 is aangekondigd. Als de elektromagnetische straling ook in Nederland te hoog blijkt te zijn, dan wordt het voor alle aanbieders verboden om de iPhone 12 te verkopen.

Hoogstwaarschijnlijk moet Apple ook in Nederland dan alle modellen van de iPhone 12 terugroepen. Of het zover komt horen we binnenkort, zeker nu Apple ook in Nederland om opheldering is gevraagd.

