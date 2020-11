iPhone 12 Pro review: de beste iPhone van 2020 is niet de beste keus

Een nieuw design, nog betere camera’s en MagSafe: de iPhone 12 Pro is eigenlijk de tofste iPhone in jaren, maar concurreert ondertussen wel heel erg met de goedkopere iPhone 12.

Het iPhone 12 Pro testmodel voor deze review is door Apple ter beschikking gesteld.

iPhone 12 Pro review: de mooiste iPhone tot nu toe

Zoals je ook in onze iPhone 12 review al kon lezen, luidt de iPhone 12 Pro een nieuw hoofdstuk in voor het design van de iPhone. Het toestel voelt aan als een mix van alle iPhones die hiervoor gekomen zijn: de voorkant van een iPhone X, het rechthoekige ontwerp van de iPhone 5s en de mat-afgewerkte achterkant van de iPhone 11 Pro.

Dit alles zorgt ervoor dat de iPhone 12 Pro net wat smaller is dan de iPhone 11 Pro, maar toch een scherm heeft dat 0,3 inch groter is. Ondanks het grotere scherm voelt de 12 Pro dus nog steeds lekker compact aan.

Dit nieuwe ontwerp zien we echter ook terug bij de goedkopere iPhone 12. De iPhone 12 heeft een instapprijs van 909 euro, de iPhone 12 Pro is met 1159 euro fors duurder. Het enige uiterlijke verschil is de rand die om het toestel heen zit. De iPhone 12 Pro beschikt over een roestvrijstalen frame, terwijl de iPhone 12 een goedkoper aluminium randje heeft.

Dit zorgt ervoor dat de rand van de 12 Pro veel glimmender is en die van de reguliere 12 mat is afgewerkt. Persoonlijk vinden we de iPhone 12 er hierdoor juist mooier uitzien: het glimmende frame van de 12 Pro is een magneet voor vingerafdrukken die extra goed zichtbaar zijn. De achterkant van de iPhone 12 Pro is net als het Pro-model mat afgewerkt, terwijl de reguliere iPhone 12 glanzender is.

Scherm: net iets groter, net zo goed als vorig jaar

Als gezegd liggen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 dus erg dicht bij elkaar. Dat komt voornamelijk door het scherm: de toestellen hebben allebei een Super Retina XDR-oled-scherm, iets wat tot nu toe enkel voor de duurdere Pro-modellen weggelegd was. De twee iPhones hebben zelfs een identiek schermformaat van 6,1 inch.

Nu iedere nieuwe iPhone een oled-display heeft, is één van de belangrijkste ‘Pro-functies’ normaal geworden. Volgens Apple zou het scherm van de Pro een hogere helderheid hebben, maar zelfs als we beide toestellen naast elkaar houden, zien we nauwelijks verschil. Wat ons betreft hoef je op het gebied van het design of scherm dus geen honderden euro’s extra uit te geven aan een Pro dit jaar.

Camera is vooral slimmer

Waar we wel verschil zien tussen de 12 en 12 Pro is de camera. Net als vorig jaar is de Pro uitgerust met drie cameralenzen op de achterkant: een groothoeklens, ultragroothoeklens en telelens. Die laatste is uniek voor de Pro en maakt het mogelijk om tot twee keer optisch in te zoomen. Daarmee lever je dus niet in op kwaliteit als je iets dichterbij haalt.

Over de kwaliteit kunnen we kort zijn: foto’s zien er geweldig uit, met subtiele details en kleuren die volledig tot hun recht komen. Ook in het donker maak je schitterende foto’s dankzij de Nachtmodus, die verder verbeterd is. Donkere omgevingen worden zo opgelicht zonder dat je hoeft te flitsen, wat voor erg fraaie foto’s zorgt.

Nu de Nachtmodus ook op de frontcamera beschikbaar is, hoef je nooit meer een selfie te maken met een flitser. Dat zorgt ervoor dat selfies in het donker er veel en veel beter uitzien.

Wat video betreft is de iPhone 12 Pro helemaal over de top gegaan. het toestel kan 4K-video in 60 frames per seconde schieten met Dolby Vision, een speciale videostandaard die kleuren dankzij hdr nog levendiger maakt. Het nadeel is dat nog maar weinig apparaten dit ondersteunen, waardoor deze video’s er eigenlijk het mooist uitzien op het scherm van de iPhone 12 (Pro) zelf, of die van een Apple TV 4K.

De diepte in met LiDAR

Onder de drie cameralenzen vinden we een andere functie die uniek is voor de 12 Pro: een LiDAR-scanner, die we kennen van de iPad Pro 2020. Achter dit kleine zwarte cirkeltje gaat een indrukwekkend stukje techniek schuil. Met infrarood licht maakt de scanner een 3D-kaart van je omgeving. Zo kan de iPhone diepte ‘zien’, wat voor meerdere verbeteringen zorgt.

Hierdoor kan het toestel tot zes keer sneller autofocussen in het donker, iets wat je direct merkt als je met de Nachtmodus een foto maakt. De LiDAR-scanner is echter vooral een uitkomst voor augmented reality. Dankzij de 3D-kaart werken AR-apps veel sneller en beter.

Het probleem is dan ook vooral dat we zelden met AR-apps in de weer zijn. Het is nu vooral leuk om een keer een IKEA-meubel in je huis te plaatsen, maar daarna gebruiken we de scanner nauwelijks. Ben je echter dagelijks in de weer met augmented reality-apps en -games, dan kan dit een reden zijn om toch voor de Pro te gaan. Het verschil met alle andere iPhones op dit gebied is groot.

5G is vooral toekomstmuziek

Alle iPhone 12-modellen ondersteunen 5G, de nieuwe internetstandaard die langzaam uitgerold wordt. Zoals we ook in onze iPhone 12 review al zeiden heb je daar momenteel niet heel veel aan. 5G staat in Nederland nog in de kinderschoenen, waardoor je weinig merkt van de ‘supersnelle mogelijkheden’ waar in reclames zoveel over wordt gepraat.

Om de snelheid van 5G te testen, hebben we op verschillende plaatsen meerdere snelheidstests gedaan. Al snel bleek de snelheid van 5G nagenoeg identiek aan dat van 4G te zijn. Dat maakt van 5G vooral leuk om te hebben voor de toekomst.

Over een paar jaar zal 5G wel merkbaar beter zijn dan 4G, en dan is het fijn als de iPhone die je nu koopt daar alvast klaar voor is. Ook daar moeten we helaas een kanttekening bij plaatsen: mmWave, de snelste variant van 5G, wordt niet door de iPhone 12 Pro ondersteund.

Magsafe is een fijne toevoeging

Een fijne verbetering die je niet goed ziet, is MagSafe: een magnetische aansluiting in de achterkant van de iPhone. Deze kun je koppelen aan speciale MagSafe-accessoires, zoals hoesjes en de nieuwe MagSafe-lader.

Deze kan sneller draadloos opladen omdat de spoelen perfect worden uitgelijnd, al is opladen met een kabeltje nog steeds veel sneller. MagSafe lijkt dan ook vooral interessant te worden als er nieuwe accessoires op de markt komen, zoals een autohouder waarin je de iPhone kunt vastplakken.

Accu en prestaties

De accuduur van de 12 Pro is ongeveer hetzelfde gebleven, en soms zelfs iets minder dan de 11 Pro. Het toestel houdt het nog steeds een dag vol, maar moet bij intensief gebruik ‘s avonds wel echt aan de oplader.

Zeker als je 5G gebruikt kan je accu snel leeg gaan, dus gebruik vooral de datamodus die standaard is geactiveerd. Dan wisselt je iPhone automatisch tussen 4G en 5G als je er daadwerkelijk iets aan hebt.

De prestaties zijn precies wat we inmiddels van een nieuwe iPhone mogen verwachten. De A14-chip waar het toestel op draait is nog sneller dan vorig jaar, maar in dagelijks gebruik ga je daar nu weinig van merken, puur omdat de iPhone 11 nog steeds erg rap is. Dit is net als 5G vooral goed voor over een paar jaar, omdat de iPhone 12 Pro dan nog steeds met de zwaarste apps overweg kan.

Overstappen of niet?

De grote vraag is dit keer: voor wie is de iPhone 12 Pro nu eigenlijk bedoeld? Het toestel is ruim tweehonderd euro duurder dan de iPhone 12, die heel veel hetzelfde doet: het enige verschil is het iets meer premium design en de camera. Van het scherm tot MagSafe, het nieuwe ontwerp en de A14-chip: alles is hetzelfde.

Dat maakt de doelgroep voor de 12 Pro een stuk kleiner dan vorig jaar. Ben je dol op het maken van foto’s en video’s en is de iPhone je enige camera? Dan is dit een geweldig apparaat en waarschijnlijk de beste die je voorlopig kan kopen. Voor de rest van de mensen is de iPhone 12 zo goed dat die tweehonderd euro extra lastig te rechtvaardigen is.

Met alle geruchten over een ProMotion-display zou het ons niet verbazen dat Apple eigenlijk van plan was om dit snellere scherm dit jaar in de Pro te stoppen, maar dit op het laatste moment geschrapt heeft. Daardoor ontbreekt er een belangrijke reden om de Pro boven de reguliere iPhone 12 uit te laten stijgen.

Conclusie iPhone 12 Pro review

De iPhone 12 Pro is fantastisch. Het design is geweldig en kan weer jaren mee, de specificaties zijn de beste van het moment, de camera gaat nog verder dan vorig jaar, zeker op videogebied, en MagSafe is een fijne toevoeging. De iPhone 12 Pro is op zichzelf dus een geweldige koop, maar Apple concurreert dit jaar vooral met zichzelf en de goedkopere iPhone 12. Dat is wat ons betreft de beste keus. Voor iedereen die wat extra’s wil, gaat dat met deze Pro zeker krijgen.

