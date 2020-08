Langzaam maar zeker komt de nieuwe iPad Air steeds scherper in beeld. Nu ook de schematische tekeningen van de iPad Air 2020 op straat liggen, lijkt de grootste Air-upgrade ooit werkelijkheid te worden.

‘iPad Air 2020 schematische tekeningen uitgelekt’

De tekeningen werden gedeeld door 91Mobiles, dat er niet over uit is om welke iPad dit precies gaat. De website noemt het simpelweg een ‘10,8 inch-iPad’, maar als we alle recente geruchten erbij pakken is de kans groot dat het hier om de iPad Air 2020 gaat. Zo lekte eerder de gebruikershandleiding van deze tablet uit, die een soortgelijk ontwerp liet zien.

Op de tekeningen is goed te zien hoe het grotere 10,8 inch-scherm niet voor een veel grotere behuizing zorgt. Dat is te danken aan de veel smallere schermranden in de stijl van de meest recente iPad Pro’s.

Maar er is meer te zien op de tekeningen. Zo heeft de iPad een Face ID-camera, wat een gerucht over een Touch ID-knop aan de zijkant tegenspreekt. Daarnaast zijn er twee speakers en vier microfoons aanwezig.

Op de achterkant is een enkele cameralens te zien en een Smart Connector die op dezelfde plek zit als bij de iPad Pro. Grote kans dus dat je accessoires als het Magic Keyboard en Smart Keyboard er op deze manier mee kunt gebruiken.

Aan de onderkant is ook een belangrijke verandering te zien: net als de iPad Pro zou ook deze tablet overstappen van een Lightning-poort naar een usb-c-aansluiting. Door het nieuwe design met de vlakkere randen is het aannemelijk dat deze iPad ook de tweede generatie Apple Pencil ondersteunt, die je magnetisch vastklikt aan één van de zijkanten van het apparaat.

iPads en Apple Watch in september?

Zoals het er nu naar uitziet zou deze nieuwe iPad Air al in september kunnen verschijnen. Vorige week diende Apple al een serie onaangekondigde iPads en Apple Watches in bij een Europese commissie, een duidelijk teken dat de nieuwe producten niet heel lang meer op zich laten wachten.

We verwachten dat Apple in september een nieuwe iPad Air en Apple Watch Series 6 onthult met een persbericht, waarna de vier iPhone 12-modellen in oktober op een Apple-event worden gepresenteerd.