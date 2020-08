‘Apple registreert Watch Series 6 en nieuwe iPads in Europa’

Apple heeft een nieuwe Apple Watch en diverse iPad-modellen geregistreerd in een Europese databank voor nieuwe producten. Dat wijst erop dat de Watch Series 6 en verbeterde iPads niet lang meer op zich laten wachten.

Apple Watch Series 6 registratie

De Franse website Consomac ontdekte dat het bedrijf van Tim Cook een onaangekondigde Apple Watch en meerdere iPads aan deze databank heeft toegevoegd. De Watch zou de modelnummers A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 en A2356 hebben en op watchOS 7 draaien. De registratie is een sterke aanwijzing dat de Watch Series 6 spoedig verschijnt.

Naast een nieuwe smartwatch komt Apple waarschijnlijk ook met nieuwe iPads, waar ook er meerdere van zijn geregistreerd. Volgens geruchten gaat het om een nieuwe iPad Air, iPad mini en betaalbare iPad. Of al deze nieuwe tablets straks daadwerkelijk verschijnen, is echter nog onduidelijk.

De verwachting is dat de nieuwe Apple Watch en iPads volgende maand worden onthuld. Het is nog onzeker of Apple ze tijdens een groot evenement presenteert, waar we bijvoorbeeld ook de iPhone 12 gaan zien, of dat het bedrijf ze aankondigt via persberichten. Apple koos voor dat laatste bij de iPhone SE 2020, die eerder dit jaar verscheen.

Wat we weten over de Apple Watch Series 6

Eén van de belangrijke Apple-aankondigingen van dit najaar wordt de Watch Series 6. Hoewel er nog niet veel bekend is over de nieuwe smartwatch, is de verwachting dat Apple zich met de wearable nog meer focust op gezondheid. Zo zou het slimme horloge over een saturatiemeter beschikken, waarmee het zuurstofgehalte in je bloed gemeten wordt. Op die manier kan de Watch 6 waarschuwen voor paniekaanvallen.

Verder spreken geruchten over een vingerafdrukscanner in de Digitale Kroon (of onder het scherm), iets grotere accu en betere processor. En omdat de Watch Series 6 op het nieuwe watchOS 7 draait, kunnen we straks ook aan de slag met een nieuwe Fitness-app, slaaptracker en andere handige verbeteringen. Meer weten? Check ook al onze Apple Watch Series 6 verwachtingen en de video hieronder.