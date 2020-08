De vierde generatie van de iPad Air komt eraan. De iPad Air 2020 is een krachtige tablet die grote stappen maakt vergeleken met zijn voorganger. Dit verwachten wij van de nieuwste iPad Air.

iPad Air 2020: onze verwachtingen

Na jaren van afwezigheid bracht Apple tot iedereens verbazing vorig jaar de iPad Air 2019 uit. Alles wijst erop dat Apple van plan is om dit jaar weer een opvolger uit te brengen. Door de vele geruchten zijn we al het één en ander te weten gekomen over de tablet. Dit zijn onze verwachtingen van de iPad Air 2020.

Design

Veel geruchten wijzen erop dat de nieuwe iPad Air een flinke opknapbeurt krijgt wat het ontwerp betreft. De tablet zou volgens insiders gaan lijken op de iPad Pro 2020. Dat is een flinke verandering vergeleken met de iPad Air van vorig jaar. De iPad Air 2020 wordt wat hoekiger en de schermranden zijn veel smaller.

Bovendien krijgt de iPad Air een 11 inch-display. Dit is iets groter dan het 10,5 inch-scherm van de huidige iPad Air, maar dat komt vooral omdat de schermranden krimpen. De meest opvallende verandering wordt het voorkantvullende scherm.

Functies

Het scherm krijgt misschien een hogere ververssnelheid dan zijn voorganger. Onder de motorkap heeft de iPad Air 2020 een snellere A14-chip. Het zou ook goed kunnen dat Apple de minimale opslagruimte opschroeft naar 128GB, zoals ook bij de iPhone 12-serie wordt verwacht.

Ook maakt de bekende Lightning-aansluiting mogelijk plaats voor een usb-c-poort. Het is nog onduidelijk of de tablet een Smart Connector krijgt, waardoor ook het Magic Keyboard erop kan worden aangesloten. Face ID zou niet aanwezig zijn op de tablet. Waarschijnlijk kiest Apple hiervoor om de prijs binnen de perken te houden. De duurdere iPad Pro 2020 heeft namelijk wel gezichtsherkenning.

Wel zou de iPad Air worden uitgerust met Touch ID. Hoe Apple dat gaat doen in combinatie met een voorkantvullend scherm blijft nog onduidelijk. Eerdere geruchten beweerden namelijk dat Apple Touch ID in het scherm zou verwerken. Volgens een nieuw gerucht verwerkt Apple de Touch ID-vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop. Door je vinger hierop te leggen, ontgrendelt je iPad gelijk.

Release

Een logisch moment om de iPad Air 2020 te onthullen is tijdens het Apple-event waar ook de iPhone 12 verschijnt. Deze presentatie zal in september of oktober plaatsvinden. Toch zijn er ook geruchten die beweren dat de vierde generatie van de iPad Air pas begin volgend jaar verschijnt.

Wel zijn er onlangs nieuwe iPads geregistreerd, wat er vaak op wijst dat een officiële aankondiging snel volgt. Over de prijs is nog niets bekend, maar de verwachting is dat de nieuwe tablet zo’n 600 euro gaat kosten. iPhoned volgt al het nieuws op de voet, dus volg ons via de app, nieuwsbrief en website om op de hoogte te blijven van al het nieuws rondom de iPad Air 2020.