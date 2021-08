iPad Air vs iPad Pro: wat zijn de verschillen en welke moet je kiezen?

Het is soms lastig kiezen wanneer je toe bent aan een nieuwe iPad. Koop je een iPad Air of ga je toch voor de iPad Pro? Wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten tussen beide tablets? In dit iPad Air vs iPad Pro-artikel vergelijken we deze twee (eigenlijk drie) iPads en helpen we je de tablet te kiezen die het beste bij je past.

iPad Air 2020 en iPad Pro 2021 vergelijking

Op het gebied van hardware zijn de iPad Air 2020 en de iPad Pro 2021 twee behoorlijk verschillende apparaten. Beiden hebben hun eigen voor- en nadelen. We leggen de tablets voor je naast elkaar, zodat je ziet welke jou op het lijf geschreven is.

Hardware

Laten we maar met het belangrijkste verschil beginnen: de iPad Pro heeft de Apple M1-chip. Misschien heb je deze naam al eens eerder gehoord, want de processor zit ook in de nieuwste MacBook Air en iMac. Gamen, foto’s aanpassen en video’s bewerken is dus geen probleem en alle programma’s reageren vlot.

In de iPad Air 2020 zit de A14 Bionic-chip, die je misschien kent van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Deze processor is minder rap dan de M1-chip, maar nog steeds enorm krachtig. Met veeleisende programma’s kan de iPad Air dus ook goed uit de voeten.

Een ander verschil tussen de iPad Air en iPad Pro is de hoeveelheid werkgeheugen. Bij de iPad Pro heb je de keuze uit 8 of 16 GB. Kies je voor de iPad Air, dan zit je vast aan 4 GB werkgeheugen. Dit merk je vooral wanneer je meerdere apps tegelijk gebruikt of zware programma’s draait. Op de iPad Pro werkt het allemaal net wat vlotter wanneer je veel tegelijk open hebt staan.

Scherm: Liquid Retina XDR en ProMotion

Het scherm is een van de belangrijkste onderdelen van de iPad. Er zit niet alleen verschil in de afmetingen van het scherm, ook het soort scherm is belangrijk. De grootste iPad Pro (12,9 inch) heeft een Liquid Retina XDR-display. Hierdoor is de iPad Pro (12,9 inch) heel goed in het tonen van contrasten en HDR-materiaal.

De 11-inch iPad Pro van 2021 heeft een standaard lcd-scherm, net zoals de nieuwste iPad Air (van 2020). Er zit echter een verschil tussen het scherm van de iPad Air en het display van de iPad Pro. Het scherm van de iPad Pro 2021 (zowel de 11 inch als de 12,9 inch) kan tot 120 keer per seconde verversen. Apple noemt deze techniek ProMotion. De iPad Air 2020 moet het ‘slechts’ met 60 verversingen per seconde doen.

Door ProMotion oogt het display van de iPad Pro vloeiender bij bewegingen dan bij de iPad Air. Dit is extra fijn wanneer je een Apple Pencil hebt, want deze techniek zorgt er ook voor dat de penstreken nauwkeuriger worden.

Camera: dit zijn de verbeteringen

Er zit behoorlijk wat verschil tussen de camera van de iPad Pro en iPad Air. De iPad Pro 2021 heeft aan de achterkant een dubbele camera met een LiDAR-scanner. Deze scanner verbetert de camerafuncties en gebruik je bijvoorbeeld ook bij augemented reality-apps.

De iPad Air moet het slechts doen met een enkele 12 megapixel-camera. Verder heeft de iPad Pro de functie Center Stage. Deze zorgt dat je altijd netjes in het midden van het beeld te zien bent. Je kunt zelfs een stukje lopen, zonder dat je uit beeld raakt.

Face ID versus Touch ID

Er is nog een belangrijk verschil tussen de iPad Pro en iPad Air. De iPad Air 2020 heeft geen Face ID en je ontgrendelt de tablet met de aan/uit-knop, bovenop het apparaat. In deze knop heeft Apple een vingerafdrukscanner voor Touch ID geïntegreerd. Bij de iPad Pro 2021 ben je juist aangewezen op de gezichtsscanner, want die heeft geen Touch ID.

Design en aansluitingen

Wanneer je naar de iPad Pro 2021 en iPad Air 2020 kijkt, lijken ze qua vorm best veel op elkaar, maar het oog wilt ook wat.

Wanneer je een iPad met een fris kleurtje wilt, moet je zeker voor de iPad Air 2020 gaan. De tablet is verkrijgbaar in vijf kleuren: groen, hemelsblauw, spacegrijs, zilver en roségoud. De iPad Pro is alleen beschikbaar in de kleuren spacegrijs en zilver.

De iPad Air en de iPad Pro hebben beide een usb-c aansluiting, waardoor je bijvoorbeeld een externe harde schijf of een monitor aan kunt sluiten. De iPad Pro heeft ook Thunderbolt, waarmee je ook het nieuwe Pro Display XDR 6K-scherm kunt aansluiten op het tablet.

Prijs

Waar beide iPads toch behoorlijk veel van elkaar verschillen is de prijs. De iPad Air 2020 heeft een adviesprijs van 669 euro, maar is online voor minder te vinden. De goedkoopste iPad Pro 2021 kost 899 euro, maar voor de 12,9 inch-versie betaal je 1219 euro.

Conclusie en koopadvies: iPad Air vs iPad Pro

Het blijft wikken en wegen om uiteindelijk een keuze te maken. De iPad Air 2020 heeft de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. De tablet ligt prima in de hand, ziet er chique uit en is snel genoeg voor vrijwel alle dagelijkse taken. Het spelen van games is geen probleem en de accu gaat zo’n 10 uur mee.

Ben je van plan om de iPad te gebruiken voor zwaardere taken? Dan kun je beter voor de iPad Pro 2021 kiezen. Zaken als videobewerking werken vlotter op de iPad Pro en je hebt meer aansluitmogelijkheden met Thunderbolt. Daarnaast is voor creatievelingen en fanatieke filmkijkers het Liquid Retina XDR-display sowieso het overwegen waard. Houd er wel rekening mee dat alleen het 12,9-inch model van de iPad Pro dit scherm heeft.

Kopen

Wil je de iPad Air 2020 kopen? De tablet heeft een adviesprijs van 669 euro, maar is inmiddels al veel flink in prijs gezakt. Het goedkoopst ben je uit wanneer je een refurbished iPad Air 2020 koopt.

Je kunt de iPad Pro 2021 kopen vanaf 899 euro, maar het grotere 12,9 inch-model kost honderden euro’s meer. Mondjesmaat is de iPad Pro 2021 ook refurbished verkrijgbaar. Deze gereviseerde modellen zijn natuurlijk voordeliger.