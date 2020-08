De iPar Air 2020 krijgt Touch ID in de aan-/uit-knop en heeft een nieuw design. Ook stapt de nieuwe Air over van Lightning naar usb-c.

Gerucht: iPad Air 2020 krijgt Touch ID in powerknop

Dat blijkt uit foto’s die op social media rondgaan. Twitter-gebruiker DuanRui, die geen noemenswaardige staat van dienst heeft als het op Apple-geruchten aankomt, claimt de handleiding van de iPad Air 2020 in handen te hebben. Uit de gedeelde foto’s blijkt dat de nieuwe iPad Air qua design richting de iPad Pro kruipt.

De plaatjes maken namelijk duidelijk dat de onaangekondigde Air een fors scherm heeft met minder aanwezige schermranden dan voorheen. Het scherm is niet helemaal voorkantvullend, maar de bezels zijn opmerkelijk slanker dan bij de vorige Air.

Face ID-gezichtsherkenning is volgens de handleiding niet aanwezig op de iPad Air 2020, maar Touch ID wel. De vingerafdrukscanner zou namelijk in de aan/uit-knop aan de zijkant verwerkt zitten. Door je vinger hierop te leggen ontgrendelt de iPad. Waarschijnlijk is Face ID niet aanwezig om de prijs te drukken: de veel duurdere iPad Pro heeft bijvoorbeeld wél gezichtsherkenning aan boord.

De iPad Air uit 2019

Ook opvallend: de mogelijke handleiding laat zien dat de iPad Air 2020 een usb-c-aansluiting krijgt, in plaats van een ouderwetse Lightning-poort. Dat is goed nieuws voor iPad-gebruikers, want usb-c wordt breder ondersteund. Met de nieuwe aansluiting kun je bijvoorbeeld een externe harde schijf op je Apple-tablet aansluiten zonder dat je met koppelstukjes in de weer hoeft.

Verkrijgbaarheid en prijs

Dé hamvraag is natuurlijk: kloppen de plaatjes? Wij raden je aan om een slag om de arm te nemen. DuanRui is geen bekende bron als het op onaangekondigde Apple-geruchten aankomt.

Aan de andere kant: we horen al langer geruchten over de komst van een nieuwe iPad Air. Apple registreerde afgelopen week bijvoorbeeld meerdere nieuwe iPads. Meestal wijst zo’n registratie op een snelle aankondiging, omdat het de laatste stap voor een officiële release is.

Een logisch moment om de iPad Air 2020 aan te kondigen is het evenement waarop ook de iPhone 12 wordt onthuld. Waarschijnlijk vindt deze presentatie in september of oktober plaats. Via onze app, nieuwsbrief en website houden we je op de hoogte.

