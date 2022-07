Nieuwe features voor Instagram Subscriptions: dit moet je weten

Er komen nieuwe features aan voor Instagram Subscriptions. Dat vertelde eigenaar Mark Zuckerburg op Instagram. iPhoned vertelt je wat je moet weten!

Instagram Subscriptions: dit is het …

Instagram Subscriptions wordt uitgebreid en voorzien van nieuwe features. Hiermee krijgen contentcreators meer opties om een extra zakcentje te verdienen. Zo kun je straks onder andere Instagram Reels (korte video’s) alleen beschikbaar maken voor je volgers.

Instagram is al een tijdje bezig met de functie om meer betaalde content naar de fotodienst te krijgen. Het sociale netwerk was in januari 2022 al begonnen met een test om sommige gebruiker te laten kennismaken met de nieuwe features.

… en dit worden de nieuwe features

Nu deed eigen Mark Zuckerberg in een bericht op Instagram het hele verhaal uit de doeken. Hierin vertelde hij wat je precies kunt verwachten van de nieuwe features bij Instagram Subscriptions. Hij zei daarbij dat de functies op dit moment wordt uitgerold. Het kan dus nog eventjes duren voordat de nieuwe mogelijkheden in jouw Instagram-app te zien zijn.

Tot voor kort was het alleen mogelijk om Instagram Stories en livestreams voor abonnees te organiseren. Betalende volgers konden ook een speciale badge krijgen. Nu komen er groepchats, Instagram Reels en posts waar je alleen toegang tot krijgt wanneer je abonnee bent. Er komt ook een speciaal tabblad op het profiel te staan waarop je de exclusieve content kunt bekijken (uiteraard alleen als je abonnee bent).

Meta (het moederbedrijf achter onder andere FaceBook en Instagram) vraagt op dit moment geen percentage van de inkomsten. Dit blijft het bedrijf vooralsnog volhouden tot eind 2024.

Oorspronkelijk zou dit tot eind 2023 zijn, maar Mark Zuckerberg heeft onlangs aangekondigd dat er nog een jaar achteraan geplakt wordt. Wat Meta daarna gaat vragen is nog niet bekend, maar in 2021 vertelde Zuckerburg wel dat het minder is dan de 30% die Apple en anderen vragen. Het is overigens niet bekend of Instagram Subscriptions binnenkort nog meer nieuwe features gaat krijgen.

