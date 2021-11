Instagram Subscriptions: betaalde content voor de populaire fotodienst

Het duurt niet lang meer of Instagram krijgt ondersteuning voor betaalde content. Met Instagram Subscriptions kun je als creator (of maker) straks geld vragen voor de foto’s en verhalen die je op de site plaatst.

Instagram Subscriptions als betaalde content

Instagram gaat zich minder richten op reclame om geld te verdienen, maar neemt een toevlucht naar betaalde abonnementen. Dat blijkt uit de in-app aankopen bij de Instagram-app in de App Store. In dit overzicht zijn nu Instagram Subscriptions verschenen die 0,99 euro per maand gaan kosten. Hiermee wordt het onder andere mogelijk voor makers om geld te vragen voor exclusieve posts op Instagram.

Instagram lijkt hiermee Twitter achterna te gaan, die onlangs (alleen nog in de Verenigde Staten) Super Followers heeft geïntroduceerd. Net als bij Twitter krijg je op Instagram een speciale badge naast je naam wanneer je een reactie achterlaat (of privé-bericht) bij een creator waar je een betaald abonnement op hebt. Natuurlijk heb je dan ook toegang tot de bijbehorende exclusieve content.

De Instagram Subscriptions is slechts één van de betaalde functies waar de sociale fotodienst mee aan het experimenteren is. Volgens de laatste geruchten is Instagram ook op zoek naar opties voor ‘Exclusive Stories’ (verhalen in de Nederlandse versie).

