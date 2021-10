Werkt Instagram niet? Met deze 7 tips krijg je de app weer aan de praat

Werkt Instagram niet meer? Geen paniek, want in de meeste gevallen kun je de problemen zelf oplossen. Zo krijg je Insta weer aan de praat.

Instagram werkt niet: zo los je het op

Het is natuurlijk heel vervelend dat Instagram niet werkt, maar grote kans dat de problemen van korte duur zijn. Wij hebben een paar handige tips voor je op een rijtje gezet.

1. Heeft Instagram een storing?

Werkt Instagram bij niemand, of alleen bij jou niet? Voordat je aan de slag gaat met allerlei probleemoplossingen is het belangrijk dat je dit controleert. Hoe? Door naar de website van AlleStoringen te gaan.

Zoals de naam omschrijft, houdt deze site bij welke apps en diensten offline zijn. Zodra een populaire app als Instagram niet bereikbaar is, zie je de meldingen opstapelen. Het goede nieuws: het ligt dus niet aan jou. Het slechte nieuws: er zit niks anders op dan wachten totdat de storing voorbij is.

2. Haal de stekker eruit

Werkt Instagram nog niet? Dan is de volgende mogelijke oplossing heel simpel: sluit de app, om ‘m vervolgens weer te openen. Indien dit niet werkt, wil het nog weleens helpen om de app in zijn geheel van je iPhone te verwijderen en weer opnieuw te installeren. Op die manier haal je direct de nieuwste update van Instagram binnen.

3. Opnieuw opstarten

Nog steeds geen succes? Het wil nog weleens helpen om je iPhone helemaal opnieuw op te starten. Zodra je dit doet, geef je de telefoon de kans om weer met een schone lei te beginnen en alle apps en diensten opnieuw op te starten. Dit werkt verrassend vaak bij problemen.

4. Duik de instellingen in

Misschien werkt Instagram in zijn geheel wel, maar bepaalde onderdelen niet. Kun je bijvoorbeeld wel de app openen, maar lukt het je niet om zelf foto’s te plaatsen? Duik dan even de Instellingen-app van je iPhone in. Scrol naar beneden en tik op ‘Instagram’. Zorg er vervolgens voor dat alle benodigde onderdelen, zoals ‘Microfoon’ en ‘Camera’ zijn aangevinkt.

5. Netwerkinstellingen verwijderen

Een andere mogelijke oplossing is het verwijderen van de iPhone-netwerkinstellingen. Hierbij worden alle opgeslagen opties voor mobiele- en wifi-netwerken vergeten.

Het voordeel hiervan is dat alle netwerkonderdelen met een schone lei beginnen, en de problemen van Instagram mogelijk opgelost worden. Let dus op, want hierna moet je opnieuw het wachtwoord voor je (thuis) wifi-netwerk intoetsen. Zo werkt het:

Open de Instellingen-app op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’ en scrol naar beneden; Kies voor ‘Stel opnieuw in’; Kies ‘Herstel netwerkinstellingen’ en bevestig je keuze.

6. Kun je niet meer mensen volgen?

Probeer je iemand te volgen op Instagram, maar lukt dit niet? Dan heeft dit waarschijnlijk met je aantal gevolgde accounts te maken. Het is namelijk onmogelijk om meer dan 7500 mensen te volgen. De enige oplossing voor dit ‘probleem’ is dan ook het ontvolgen van andere mensen.

7. Wat betekent de foutcode?

Instagram heeft overigens wel degelijk bepaalde, veelvoorkomende problemen. Een populaire ‘bug’ is bijvoorbeeld dat je reacties niet kunt verwijderen. Dat is natuurlijk vervelend, want hierdoor blijft je (verwijderde) reactie staan.

Of tenminste, zo lijkt het. Hoogstwaarschijnlijk is de reactie namelijk wel degelijk gewist, maar bekijk je de oude versie van de foto of video waarop je gereageerd hebt. Probeer de app af te sluiten en dezelfde pagina vervolgens te openen. Grote kans dat de reactie nu echt weg is.

Als je een specifieke foutcode krijgt kun je deze het best even googlen. Instagram geeft met de foutcode namelijk aan wat er aan de hand is, en wat je hieraan kunt doen.

Kritiek op Instagram zwelt aan

Instagram: voor de één een hobby, voor de ander werk. Het platform van Facebook is ongekend populair, met name onder jongeren. De laatste tijd komt er echter steeds meer kritiek op Instagram. De app zou schadelijk zijn voor het zelfbeeld van pubers en tieners.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer alternatieven voor Instagram opkomen, zoals Glass. Deze app is een beetje als het Instagram uit de begindagen. De focus ligt dus echt op fotografie.

