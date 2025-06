Apple voegt verboden functie toe aan CarPlay (iPhone-nieuws #25)

Apple was lang tegen deze functie, maar voegt hem nu toch toe aan CarPlay. Dit en meer lees je in het iPhone-nieuwsoverzicht van deze week.

Een functie die Apple tien jaar lang niet toestond, wordt nu verrassend genoeg toch toegevoegd aan CarPlay. Apple stond niet achter de feature, omdat het de veiligheid van weggebruikers in gevaar zou brengen. Des te opvallender is het dat Apple nu zelf een vergelijkbare functie aan CarPlay toevoegt met de komst van iOS 26.

De iPhone 17 Pro en 17 Pro Max komen over slechts drie maanden al op de markt en er zijn allerlei geruchten over zowel het ontwerp als de nieuwe functies die je ervan kunt verwachten. We zetten de 12 belangrijkste nieuwe features van de iPhone 17 Pro die we tot nog toe weten voor je op een rij.

Gebruik je regelmatig WhatsApp? In dat geval zie je binnenkort een grote verandering in de berichtendienst, want WhatsApp gaat voor het eerst advertenties tonen. Meta, het moederbedrijf achter WhatsApp, heeft aangekondigd reclames toe te voegen aan de applicatie. Ze worden automatisch getoond en zijn niet uit te schakelen.

Apple heeft iOS 26 aangekondigd, wat veel nieuwe functies naar alle apps brengt. Met de update wordt ook Apple Music verbeterd. De app van de muziekdienst heeft een compleet nieuw design met elementen van Liquid Glass erin verwerkt. Dat is niet alles, want Apple voegt een toffe nieuwe functie toe aan Apple Music.

Tijdens WWDC 2025 heeft Apple iOS 26 laten zien, maar ook een belangrijke functie uitgesteld. Oorspronkelijk was die functie gepland voor iOS 18.4, maar nu komt die waarschijnlijk pas in iOS 26.4. De officiële release van iOS 26 is in september, wat betekent dat iOS 26.4 pas ergens in de lente van 2026 verschijnt.

Apple heeft in iOS 26 het Bedieningspaneel (Control Center) flink opgefrist. En we moeten eerlijk zijn: het was wel eventjes wennen. Het volledige Bedieningspaneel heeft nu het nieuwe Liquid Glass-design gekregen. Hierdoor lijkt het net alsof de knoppen en schuifbalkjes van glas gemaakt zijn.

Spotify heeft een nieuwe versie waarmee een langverwachte functie wordt toegevoegd. Het is al lang mogelijk om muziek en podcasts te downloaden in Spotify. Na het downloaden van alle nummers en podcasts kun je deze luisteren zonder internetverbinding. Maar de nieuwe functie maakt dit nog gemakkelijker!

iOS 26 krijgt een compleet nieuwe interface en veel nieuwe functies. Dat is niet alles, want veel Apple-apps krijgen een nieuwe indeling. Zo zien de Camera-, Foto- en de Instellingen-app er anders uit in iOS 26. Bij laatstgenoemde heeft Apple een handige batterijfunctie toegevoegd, die de accu van de iPhone sterk verbetert.

