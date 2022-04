Beste iPhone antivirus: heb je deze nodig?

Heb je een antivirus nodig voor je iPhone? In dit artikel leggen wij het je haarfijn uit én geven we je de beste opties om je iPhone (of Mac) zo goed mogelijk te beschermen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een antivirus voor je iPhone nodig?

Veel mensen gebruiken een vorm van antivirus op hun computer. Maar heeft je iPhone ook een antivirus(scanner)? Dat weten de meeste mensen niet. Is je iPhone dan wel goed beveiligd? In dit artikel zoeken wij het voor je uit en geven we je antwoord op de vraag: heb ik een virusscanner op mijn iPhone nodig?

Het korte antwoord: niet perse, maar het is wel handig. Apple houdt de touwtjes van alle software, firmware en hardware strak in eigen hand. Hierdoor hebben ze minder gaten in hun ecosysteem. Daarnaast heeft Apple met iOS niet de meeste gebruikers en is het dus minder aantrekkelijk voor hackers om dit relatief kleine spreekwoordelijke ‘kasteel’ binnen te dringen. Zeker als er heel veel ‘dorpen’ (Android-smartphones) naast het kasteel liggen zonder muur, gracht en leger. Maar zeg nooit nooit.

Malware komt wél voor op je iPhone

Helaas, alles valt te hacken. Hoewel het gebruik van de iPhone van Apple veiliger is dan andere smartphones, liggen er altijd gevaren op de loer. Een daarvan is een onveilige verbinding met openbare wifi. Als jij verbindt met een publiek wifi-netwerk is het mogelijk dat er mensen met je meekijken, achter je wachtwoorden komen en zo bijvoorbeeld toegang tot je bank-app krijgen.

Ook was er ooit iOS-malware die iPhone’s bespioneren via de microfoon en de locatie. Dit wil je natuurlijk voorkomen. De oplossing is dan toch een antivirus. Deze beschermen jouw iPhone ook tegen phishing-mails en vervelende pop-ups in Safari of Google Chrome.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple moet bovendien misschien binnenkort van de EU ook apps van derden toelaten in hun veilige ecosysteem. Deze zijn natuurlijk niet zo betrouwbaar de apps in Apple’s ‘kasteel’. Het is dus handig om je alvast te verdiepen in antivirussoftware voor je iPhone. Hij hebben de beste antivirus voor je iPhone op een rij gezet.

De beste antivirus voor je iPhone

Er zijn drie grote antivirusscanners die ook bescherming bieden voor je iPhone: McAfee, AVG en Norton. Allen hebben ze een gratis versie, maar die ondersteunen je iPhone vaak niet goed genoeg. Hieronder lees je de belangrijkste verschillen en kom je erachter welke antivirus het beste is voor jouw iPhone.

McAfee Total Protection

McAfee biedt veel functies voor je iPhone. Je krijgt McAfee 180 dagen gratis. Dit is de langste gratis proefversie van alle iOS-beveiligingsapps. Indrukwekkend is de webbeveiliging van McAfee. Deze schakelt bijvoorbeeld automatisch phishing-sites uit. Denk hierbij aan nep-inlogpagina’s die lijken op je bank. Natuurlijk moet je nog steeds oppassen, maar het geeft wel een veiliger gevoel. Daarnaast heeft McAfee een openbare wifi-scanner en waarschuwen ze tegen het lekken van data.

De VPN (Virtual Private Network) van McAfee is erg snel. Je kan hiermee een veilige en anonieme internetverbinding maken, zodat je ongezien op het web kan surfen. Een VPN heeft ook virtuele locaties. Hiermee vertelt McAfee aan de server dat je in bijvoorbeeld de Verenigde Staten bent, terwijl je eigenlijk op je bank in Nederland zit. Op deze manier bekijk je het Netflix-aanbod van dat land.

AVG antivirus voor je iPhone

Met de antivirus van AVG surf je natuurlijk ook extra veilig op het internet met je iPhone. Naast dat deze service virussen en malware blokkeert, checkt het ook de beveiliging van (openbare) wifi-netwerken. Je krijgt meteen een waarschuwing. Ook zorgt de antivirus van AVG ervoor dat nepwebsites en phishing-praktijken niet eens op jouw display verschijnen.

Bij een AVG Ultimate-abonnement geniet je ook nog van ‘AVG TuneUp’. Dit is een service die je iPhone controleert en optimaliseert op opslaggeheugen en processor-prestaties. Oftewel: dit programma ruimt automatisch al je digitale afval op. Ook ben je bij dit abonnement voorzien van een goed werkende VPN.

Norton software voor je iPhone

Norton is een uitgebreide beveiliging voor je iPhone en komt ook met VPN voor online privacy en internetten waar je maar wilt. Norton heeft echter ook iets unieks. Deze service scant het dark web en privéforums voor jouw persoonlijke informatie en stuurt je een melding wanneer je informatie wordt gevonden. Hierdoor weet je écht zeker dat je anoniem blijft en dat je gegevens niet ergens doorverkocht worden.

Met Norton geniet je daarnaast ook nog van de gebruikelijker openbare wifi-beveiliging, doet de software voor jou een check van de website voordat je hem betreedt en zorgt het ervoor dat je niet in phishing-mails trapt. Ook kan je je locatie kiezen bij hun VPN.

Bonus: de beste antivirus voor je Mac

Mocht je een antivirusscanner willen hebben die goed op je Mac werkt, bekijk dan ESET. Je krijgt hierbij alles wat hierboven bij de andere partijen is genoemd, plus wachtwoordbeheer en webcambeveiliging. Daarbovenop past ESET machine learning toe op de antivirusscans. Nieuwe soorten van malware is daarmee zo opgespoord. De dienst past zich automatisch aan, zodat deze ook in de toekomst geblokkeerd worden door de antivirus.