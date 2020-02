‘Gefeliciteerd: je hebt een grote geldprijs gewonnen! Vul hier je e-mailadres in om de prijs te claimen.’ Dit is een overduidelijk voorbeeld van phishing, maar de fraudemethode wordt steeds geniepiger. In 4 vragen en antwoorden praten we je bij over phishing op je Apple-apparaat.

Phishing op Apple-apparaten herkennen, voorkomen en aankaarten

Heb je weleens een e-mail gekregen met daarin de mededeling dat je een grote geldprijs hebt gewonnen, of een ander cadeau? Het enige wat je nog hoeft te doen is even op de bijgesloten link tikken en je gegevens invullen om de beloning in ontvangst te nemen. Dit is een opzichtig voorbeeld van phishing, maar de tactieken om je om de tuin te leiden worden steeds beter. In deze korte vragen en antwoorden praten we je snel bij over phishing op iOS.

1. Wat is phishing?

Malware, ransomware, adware, spyware: er zijn een hele boel tactieken die kwaadwillenden gebruiken om je te belazeren. Phishing is echter makkelijk te onthouden, want de naam verklapt de betekenis al. Bij phishing proberen criminelen je namelijk binnen te hengelen via een lokkertje, zoals het uitzicht op een grote prijs. Ze gebruiken hiervoor onder meer neppe e-mails, sms’jes en zelfs WhatsApp-berichten.

2. Wat is het doel van phishing?

Er is niet één standaardvoorbeeld van phishing op je Apple-apparaat. Soms zijn de ‘vissers’ uit op een kopie van je identiteitskaart of paspoort, zodat ze zich onder jouw identiteit kunnen voordoen. Andere keren gaat het de kwaadwillenden bijvoorbeeld om je creditcardgegevens of aanmeldgegevens van een website.

3. Hoe kan ik het herkennen?

Een ding staat vast: phishing gaat er steeds geraffineerder aan toe. Zo worden e-mails met uiterste precisie nagemaakt zodat het lijkt alsof je daadwerkelijk een bericht van je bank, energieleverancier of telecomprovider hebt binnengekregen. Ook sms’jes, LinkedIn-berichten en andere vormen van phishing worden steeds beter.

Afzender

Let in ieder geval altijd heel goed op de afzender van een bericht. Kwaadwillenden gebruiken namelijk vaak adressen die lijken op dat van de originele instantie. Denk bijvoorbeeld aan het fictieve e-mailadres klantenservicee@coolblue.nl in plaats van het echte adres klantenservice@coolblue.nl.

Toon

Ook is het verstandig om op de toon en inhoud van het bericht te letten. Phishers proberen je ‘binnen te hengelen’ met aas, oftewel een aantrekkelijk aanbod. Ze beloven je daarom een mooi cadeau, luxe vakantie of grote geldprijs. Het enige wat jij hoeft te doen is even op de link te tikken. Dit moet je dus nooit doen, want dan kom je op hun (eveneens) nagemaakte website terecht en beginnen de problemen pas echt.

Problemen

Ook is er bij phishing vaak sprake van een probleem. De kwaadwillenden proberen op je onderbuikgevoel in te spelen en er is daarom vaak sprake van een probleem. Je zou bijvoorbeeld al maanden je energierekening niet hebben betaald en binnen 24 uur afgesloten worden, tenzij je direct het openstaande bedrag via de (nagemaakte) website overmaakt. Een legitiem bedrijf zou nooit op deze ad-hoc manier communiceren.

Niet persoonlijk

Verder zijn phishing-berichten vaak niet persoonlijk. De berichten hebben daarom geen persoonlijke aanhef, maar beginnen met iets als “Beste klant/collega/abonnementshouder”. Het is natuurlijk heel ongeloofwaardig dat een bedrijf niet de moeite neemt om je bij naam aan te spreken, helemaal wanneer het om iets belangrijks gaat. Open tot slot nooit, maar dan ook echt nooit zomaar bijlagen uit dubieuze berichten. Deze kunnen allerlei ellende bevatten, zoals malware of ransomware.

4. Wat doen tegen phishing op je Apple-apparaat?

Zo lang phishing genoeg blijft opleveren blijft de vorm van oplichting bestaan. Wel kun je het de criminelen iets zwaarder maken door phishing-berichten aan te kaarten. Stuur de e-mail, sms of WhatsApp daarom altijd door naar de organisatie wiens naam misbruikt wordt. Zo kan je bank, energieprovider of een andere instantie mogelijk een onderzoek starten.

Daarnaast kun je phishing melden bij de Fraudehelpdesk. Deze stichting is in het leven geroepen om fraude aan te pakken. En niet zonder succes, want maandelijks komen er 70,000 phishingmails binnen. Je kunt de misstanden bellen via de website, chat of per telefoon. Stuur altijd het phishing-bericht mee naar de instantie. Wanneer er voldoende klachten binnenkomen kan er een grootschalig onderzoek worden ingesteld.

Apple-apparaten beveiligen

Of je nu een iPhone, iPad, Mac of Apple Watch gebruikt: de kans is groot dat je er veel persoonlijke bestanden en gegevens op bewaart. Een goede beveiliging is daarom erg belangrijk. Stel daarom de iPhone-beveiligingsopties in, neem een goede wachtwoorden-app en lees onze basistips voor het beveiligen van je Mac.