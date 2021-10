Apple Watch-formaten: kiezen voor maat 41, of toch 45?

De nieuwe Apple Watch Series 7 is vanaf vrijdag te bestellen. De smartwatch is er in twee nieuwe formaten: 41 mm en 45 mm. Maar voor welke maat moet je kiezen?

Apple Watch: kiezen voor maat 41 of 45 ?

Al sinds de lancering van de eerste Apple Watch in 2014 is het klokje verkrijgbaar in twee kastgroottes. De eerste drie generaties waren er in 38 en 42 mm. Bij de Series 4 vergrootte Apple het scherm: de smartwatch kreeg een variant van 40 en 44 mm.

Bij de Apple Watch Series 7 is de rand om het scherm opnieuw smaller geworden. De nieuwste smartwatch van Apple is er in 41 mm en 45 mm. Deze maten staan voor de hoogte van de horlogekast. De 45 mm-versie heeft een resolutie van 396 x 484 pixels. Bij de kleinere Watch is dat 368 x 448 pixels.

Welk Apple Watch formaat moet ik kiezen?

Het is belangrijk dat je de juiste maat kiest. Een groot scherm is leuk, want alles is dan net iets beter leesbaar en makkelijker in gebruik. Maar een te groot klokje op een smalle pols is geen gezicht – en ook bij slimme horloges speelt het uiterlijk natuurlijk een grote rol.

Vaak kiezen mannen voor de grotere variant, omdat de polsen doorgaans breder zijn. Maar ook bij vrouwen kan de grootste maat beter staan, of bij mannen de kleinere. Weet je niet zeker welke je moet hebben? Pak er dan een meetlint bij. Houd de lint op de plek waar je de Apple Watch zou dragen.

Over het algemeen heeft een kleine pols een omtrek van zo’n 15 tot 16 centimeter. Heeft je pols een omtrek tussen de 17 en 19 centimeter, dan zou de grotere horlogekast je waarschijnlijk het beste staan. Zit je daar ergens tussenin? Probeer de Apple Watch 7 formaten dan vooral uit in een winkel, zodat je zeker weet dat je de juiste maat kiest.

Probeer het uit met de Apple Store-app

Ben je nieuwsgierig naar de grootte van de Apple Watch? Bekijk de kastgrootte dan op ware formaat, in de Apple Store-app. Dat doe je zo:

Open de Apple Store-app op je iPhone; Tik in het tabblad ‘Winkel’ op ‘Apple Watch’; Kies de Apple Watch uit die je wilt uitproberen; Tik onder ‘Kastgrootte’ op ‘Welke kastgrootte past het best bij jou?’

Nu verschijnt een scherm waarin je de Apple Watch op ware grootte ziet. Maar let op: op het moment van schrijven is de Series 7 nog niet in de Apple Store-app te vinden. Vanaf vrijdag 7 oktober (14:00 uur) is de Apple Watch Series 7 te pre-orderen en dan kun je de maten 41 mm en 45 mm in de app met elkaar vergelijken. Nu kun je de verschillende versies van de Series 6 virtueel naast elkaar leggen, die vrijwel even groot zijn als de Series 7.

