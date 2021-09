Apple Watch Series 7 vs Series 6: wat zijn de verschillen?

Zit je eraan te denken om de nieuwste Apple Watch in huis te halen? In dit artikel zetten we de verschillen tussen Apple Watch Series 7 en Watch Series 6 voor je op een rijtje. Dat maakt je keuze (straks) een stuk makkelijker!

Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6

Tijdens het Apple-event van 14 september heeft Apple naast de iPhone 13, iPad 2021 en iPad mini 2021 ook een nieuwe Apple Watch aan het assortiment toegevoegd.

De Apple Watch Series 7 verschijnt in het najaar, maar is de nieuwe smartwatch straks de aanschaf waard? Of kan je net zo goed voor de Apple Watch Series 6 gaan? En wat als je al een Apple Watch Series 6 hebt? Genoeg zaken om je aan het twijfelen te brengen.

In dit artikel zetten we de verschillen tussen de Apple Watch Series 7 en Series 6 op een rij, zodat jij een weloverwogen keuze kan maken.

1. Ontwerp: meer en sterker scherm, met minder rand

Apple heeft niet heel veel gesleuteld aan het ontwerp van de Watch. Daarom ziet de Apple Watch Series 7 er bijna hetzelfde uit als de Series 6. Tot je wat beter kijkt: de Series 7 heeft meer scherm. Dit komt omdat de randen van de nieuwste smartwatch flink smaller zijn geworden. Series 7 heeft 20 procent meer display dan de Apple Watch 6 en zelfs 50 procent meer dan de Apple Watch Series 3.

Overigens is ook de helderheid aangepast. Apple geeft aan dat het scherm van de Series 7 binnenshuis tot zeventig procent helderder is (in de always-on stand). Verder is het glas de helft dikker en een stuk sterker. De Apple Watch Series 7 voldoet nu ook aan de IP6X-standaard.

2. Kleuren: enkele nieuwe en een paar oude bekende

De Apple Watch Series 6 is verkrijgbaar in de kleuren goud, zilver, spacegrijs, blauw en rood. De kleuren van de Apple Watch Series 7 zijn een tikkeltje anders. Rood en blauw doen weer mee, maar er zijn ook nieuwe kleuren. Dit zijn sterrenlicht (wit), middernacht (zwart) en groen. Wil je dus per se een groene Apple Watch? Dan moet je voor de Series 7 gaan.

3. Series 7 vs Series 6: accuduur en opladen

De Apple Watch Series 7 laadt zo’n 33 procent sneller op dan de Series 6. De batterijduur is echter gelijk gebleven (18 uur). Overigens laadde de Series 6 ook al 20 procent sneller op dan zijn voorganger. Dat betekent dat het opladen stukken rapper gaat wanneer je bijvoorbeeld van een Series 3 naar een Series 7 overstapt.

De Apple Watch Series 7 heeft overigens 45 minuten nodig om tot 80 procent op te laden. Daarnaast is acht minuten op de lader liggen genoeg om acht uur lang je slaappatroon bij te houden.

4. Nieuwe wijzerplaten

Voor het nieuwe scherm zijn er ook een paar nieuwe wijzerplaten. Er is bijvoorbeeld een verbeterde versie van de modulaire klok; leuk om verschillende complicaties te plaatsen. Verder heeft Apple een volledig toetsenbord toegevoegd. Hiermee typ je makkelijker door met je vinger over de letters op het scherm te vegen.

5. Twee nieuwe formaten: 41 mm en 45 mm

Verder heeft Apple de maten van de kast vergroot naar 41 en 45 millimeter (mm), maar daar merk je in de praktijk niet heel veel van. Dit is een tikkeltje groter dan de vorige generatie. De Apple Watch Series 6 is beschikbaar in de maten 40 mm en 44 mm. Wel zo netjes: je oude bandjes zijn gewoon te gebruiken op de Series 7.

6. Prijs en beschikbaarheid

De Apple Watch Series 7 komt pas in het najaar naar Nederland. Apple heeft alleen de Amerikaanse prijzen gegeven.

Apple Watch Series 7 (41 mm): 399 dollar

Apple Watch Series 7 (45 mm): 429 dollar

Apple Watch Series 7 Cellular (41 mm): 499 dollar

Apple Watch Series 7 Cellular (45 mm): 529 dollar

Zoals je ziet, zijn de Amerikaanse prijzen gelijk gebleven aan die van de Apple Watch Series 6. Dus de verwachte prijzen in Nederland voor de Apple Watch Series 7 zijn daarom:

Apple Watch Series 7 (41 mm): € 428,25

Apple Watch Series 7 (45 mm): € 458,25

Apple Watch Series 7 Cellular (41 mm): € 528,25

Apple Watch Series 7 Cellular (45 mm): € 558,25

De prijzen van de Apple Watch 6 zijn inmiddels aardig aan het zakken. Voor zo’n 345 euro heb je al een 40 mm-versie. Een refurbished Series 6 heb je zelfs voor minder.

Koopadvies: Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6

Maar terzake! Moet je meteen overstappen wanneer de Apple Watch Series 7 dit najaar in de winkels ligt? Wanneer je al een Apple Watch Series 6 hebt, is het antwoord: nee, waarschijnlijk niet. Alleen als je het grotere scherm echt belangrijk vindt of per se een van de nieuwe kleurtjes wil hebben, is het een overstap waard.

Het is een ander verhaal wanneer je nog een oudere Apple Watch hebt. Heb je bijvoorbeeld nog een Apple Watch Series 5 of zelfs een Watch Series 3? Dan is de Series 7 een flinke upgrade.

Maar zelfs dan is de overstap naar bijvoorbeeld een Apple Watch Series 6 al flink. Apple heeft sinds de Series 3 namelijk een hoop toffe functies toegevoegd, zoals de ECG-functie voor hartfilmpjes en saturatiemeter. Bovendien is de Series 6 al een stuk sneller.

Houd er verder rekening mee dat de Apple Watch Series 6 nu al beschikbaar is. Voor de Apple Watch Series 7 moet je nog eventjes wachten tot het najaar.

