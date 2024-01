Deze producten brengt Apple in 2024 uit (en dit is wanneer)

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat het tijd is om vooruit te kijken. Welke producten mag je van Apple verwachten in 2024?

Apple in 2024

Apple heeft vorig jaar weer een reeks nieuwe producten onthuld én uitgebracht, zo zagen we de iPhone 15 en werd de Vision Pro aangekondigd. Laatstgenoemde is één van de producten van Apple die we in 2024 eindelijk in de winkels zullen zien. Wat kun je dit jaar nog meer verwachten van Apple? Wij zetten de nieuwe producten voor je onder elkaar.

1. Apple Vision Pro (januari 2024)

Apple heeft vorig jaar eindelijk de Vision Pro gepresenteerd. De eerste headset van het bedrijf is met twee 4K micro-led-schermen, een M2- én R1-chip en twaalf camera’s enorm geavanceerd. De Vision Pro draait op visionOS, een compleet nieuw besturingssysteem voor de ruimtelijke computer. In 2023 onthulde Apple de headset, maar voor de release van het product moesten we nog wachten tot 2024.

Dat wachten is bijna voorbij, want volgens nieuwe geruchten verschijnt de headset deze maand in de (Amerikaanse) winkels. Dat is voor het eerst sinds de release van de Apple Watch dat Apple een nieuwe product uitbrengt. Het is wel overigens nog even wachten tot de Vision Pro in 2024 naar Europa komt, want de bril verschijnt eerst alleen in de Verenigde Staten. Europa volgt mogelijk pas in 2025.

2. iPad Pro met oled-scherm (maart 2024)

Er komt een nieuwe versie van de iPad Pro aan, die naar verluidt een nóg geavanceerder scherm krijgt dan de huidige generatie. De nieuwe tablet wordt mogelijk voorzien van een oled-scherm. Apple brengt het oled-scherm naar zowel de kleine als de grote uitvoering van de iPad Pro. Dat betekent vooral voor het model met het 11-inch scherm een behoorlijke upgrade.

Een oled-scherm heeft namelijk een verbeterde helderheid, hoger contrast, bredere kijkhoeken én diepere zwarttinten. Hiermee is het nieuwe scherm van de iPad Pro vergelijkbaar met die van de iPhone 15. Daarnaast krijgt de volgende iPad Pro een M3-chip en ondersteuning voor MagSafe. Apple brengt de nieuwe iPad Pro met oled-scherm naar verluidt uit in maart 2024.

3. iPad Air in twee maten (maart 2024)

Naast de iPad Pro krijgt ook de iPad Air in maart 2024 een update. Het is de verwachting dat Apple in 2024 voor het eerst twee nieuwe modellen van de iPad Air uitbrengt. Het verschil tussen deze modellen is naar verluidt het formaat, er komt namelijk een 10.9- en een 12.9-inch uitvoering. Verder worden er geen grote veranderingen bij de iPad Air in 2024 verwacht.

4. iOS 18 (juni 2024)

Natuurlijk komt Apple in 2024 weer met een grote update voor je iPhone. Volgens geruchten wordt iOS 18 één van de grootste updates in jaren, want Apple verwerkt voor het eerst kunstmatige intelligentie op grote schaal in het besturingssysteem. Hierdoor krijgen Apple Music en Siri bijvoorbeeld veel nieuwe handige functies. Lees hier alles wat we tot nu toe weten over iOS 18.

5. macOS 15, watchOS 11 en tvOS 18 (juni 2024)

Naast iOS 18 brengt Apple in juni 2024 ook macOS 15, watchOS 11 en tvOS 18 uit. Over deze software-updates hebben we nog niet veel gehoord, maar het is de verwachting dat we ook hier veel nieuwe functies zien die te maken hebben met kunstmatige intelligentie. Apple verwerkt AI dit jaar waarschijnlijk in alle besturingssystemen, dat voor grote veranderingen gaat zorgen.

6. visionOS 2 (juni 2024)

In 2024 komt de Vision Pro in ieder geval naar de Amerikaanse Apple Stores, waardoor de headset toegankelijk wordt voor het grote publiek. Apple’s eerste ruimtelijke computer draait op visionOS, waar in 2023 de eerste versie van werd uitgebracht. Het is de verwachting dat in juni 2024 de tweede generatie van visionOS verschijnt. Op de WWDC kondigt Apple waarschijnlijk visionOS 2 aan, maar het is nog onbekend wat er dan gaat veranderen bij het besturingssysteem.

7. Apple TV (eerste helft van 2024)

Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe generatie van de Apple TV 4K. In 2024 krijgt de Apple TV 4K waarschijnlijk een kleine update, met een nieuwe A16-chip en ondersteuning voor Wifi 6E of zelfs Wifi 7. Verder worden er geen grote aanpassingen verwacht bij de Apple TV 4K. Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe generatie Apple TV 4K verschijnt, dat gebeurt vermoedelijk in de eerste helft van 2024.

8. iPhone 16 en iPhone 16 Pro (september 2024)

Natuurlijk verschijnt volgend jaar ook weer een nieuwe iPhone, in 2024 brengt Apple de iPhone 16 uit. De ‘normale’ iPhone krijgt volgend jaar de actieknop, die we nu al bij de iPhone 15 Pro (Max) zien. De iPhone 16 Pro krijgt juist nog een nieuwe knop, die naar verluidt de ‘Capture Button’ wordt genoemd. En dat is niet de enige verandering, want de iPhone 16-reeks krijgt véél grotere displays.

Daardoor wordt de iPhone 16 Pro Max de grootste iPhone die we ooit hebben gezien. Als die telefoon er komt dan, want er gaan geruchten dat Apple de iPhone 16 Pro Max vervangt door de iPhone 16 Ultra. Dit wordt mogelijk Apple’s eerste telefoon zonder fysieke knoppen of aansluitingen. Wil je meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en hier alles over de iPhone 16 Pro.

9. Apple Watch X (september 2024)

Samen met de iPhone 16-serie brengt Apple ook de Apple Watch X uit in september 2024. Apple viert in 2024 namelijk een jubileum, want dan verschijnt de tiende generatie van de Apple Watch. De geruchten gaan dat Apple daarom werkt aan een compleet nieuw design voor het horloge, ook wel de Apple Watch X genoemd. De Apple Watch X heeft naar verluidt een micro-led-scherm en een veel dunnere behuizing, met een sterk verbeterde batterij.

De Watch krijgt daarnaast een nieuwe gezondheidsfunctie, Apple voorziet het apparaat namelijk van sensoren om je bloeddruk mee te meten. Dat is niet het enige dat verandert bij de Apple Watch, want ook de bandjes krijgen een nieuw design. Ben je benieuwd naar de tiende generatie van de Apple Watch? Lees dan hier alles wat we tot nu toe weten over de Apple Watch X!

10. AirPods 4 én AirPods Max 2 (september 2024)

Daarnaast verschijnen in september 2024 nog meer nieuwe producten van Apple, want ook de AirPods krijgen een update. De AirPods 4 krijgen naar verluidt toffe nieuwe functies, waaronder ruisonderdrukking. Je hoeft volgend jaar dus geen AirPods Pro meer te kopen als je noise cancelling wilt. Ook krijgen de oortjes een nieuw en comfortabeler design. Lees hier alles over de nieuwe AirPods!

Volgens geruchten kunnen we dit jaar ook eindelijk een nieuwe generatie van de AirPods Max verwachten. Apple brengt in september 2024 de AirPods Max 2 uit, die in ieder geval een usb-c-aansluiting heeft. Andere veranderingen die worden genoemd zijn nieuwe kleuren en verbeterde audiokwaliteit. Helaas worden er verder weinig veranderingen verwacht bij de AirPods Max 2.

11. iPad mini 7 (oktober 2024)

Het is de verwachting dat Apple in 2024 maar liefst vier nieuwe iPads uitbrengt, omdat er in 2023 helemaal geen nieuwe modellen zijn verschenen. Dat is opvallend, want Apple heeft sinds de introductie van de iPad in 2010 ieder jaar een nieuwe generatie uitgebracht. In het voorjaar verschijnen de iPad Air en de iPad Pro al, maar op de iPad mini 7 moeten we wachten tot oktober.

De iPad mini valt op, want die heeft voor het laatst in 2021 een update gehad. In 2024 voorziet Apple de iPad mini van de snelle A16-chip en ondersteuning voor Wifi 6E. Het design van de iPad mini blijft waarschijnlijk onveranderd. Hetzelfde geldt voor de ‘normale’ iPad, die ook in oktober 2024 wordt verwacht. Ben je benieuwd welke veranderingen Apple doorvoert bij de iPads in 2024? Lees dan hier alle geruchten over de volgende iPad!

12. Mac mini (eind 2024)

Aan het einde van 2024 voorziet Apple de Mac mini waarschijnlijk van een kleine update. De Mac mini kreeg begin 2023 nog een nieuwe M2-chip, dus het is de verwachting dat de nieuwe generatie dit jaar draait op de M3-chip. De nieuwe versie van de Mac mini dit jaar krijgt in 2024 vermoedelijk de M3- en M3 Pro-chip. Ook bij de Mac mini gaat het vooral om veranderingen onder de motorkap.

We kunnen dus een behoorlijk aantal nieuwe producten verwachten van Apple in 2024. Daarnaast krijgen ook de accessoires een update, zo verschijnt het Magic Keyboard met een nieuw design en usb-c-aansluiting. Ook de Apple Pencil 3 verschijnt hoogstwaarschijnlijk dit jaar. Het belooft dus een spannend jaar te worden voor Apple. Ben je benieuwd wat we dit jaar juist niet van Apple hoeven te verwachten? Lees dan hier wat Apple in 2024 niet van plan is!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.