Afmetingen iPhone 16 Ultra zijn nu al gelekt – dit weten we

Apple presenteert de iPhone 16 Ultra pas volgend jaar, maar de eerste afmetingen zijn al gelekt. Dit weten we nu van de nieuwe iPhone.

Apple werkt aan nieuwe iPhone 16 Ultra

De iPhone 15 is nog niet verschenen, maar er wordt al volop gespeculeerd over de iPhone 16. Beter nog: er zijn nu al de eerste concepten opgedoken van de nieuwe iPhone 16 Ultra. De verwachting is namelijk dat Apple de iPhone 16 Pro Max gaat vervangen door de iPhone 16 Ultra. Eerder gingen er nog geruchten over de iPhone 15 Ultra, maar Apple heeft dat plan toch naar volgend jaar uitgesteld.

De eerste concepten geven ons nu een idee wat we kunnen verwachten van de iPhone 16 Ultra. Eerdere geruchten worden bevestigd door de gelekte afmetingen: de iPhone 16 Ultra krijg een veel groter scherm.

iPhone 16 Ultra krijgt grootste iPhone-scherm ooit

De afbeeldingen zijn gebaseerd op CAD-modellen, die omgezet zijn naar renders. In deze renders zijn de exacte afmetingen van een voorwerp opgenomen. De afmetingen van nieuwe iPhones worden vaak al vroeg naar fabrieken gestuurd, zodat ze aan de slag kunnen met het maken van de nieuwe hoesjes.

De CAD-modellen van de iPhone 16 Ultra zijn dus gelekt en hebben voor nieuwe geruchten gezorgd. Ze verklappen in ieder geval dat de iPhone 16 Ultra de grootste iPhone ooit gaat worden. Als we de geruchten mogen geloven worden dit de precieze afmetingen van de iPhone 16 Ultra:

iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Ultra Breedte 76,6 mm 77,2 mm Hoogte 159,8 mm 165,0 mm Scherm 6.7 inch 6.9 inch

iPhone verschijnt pas volgend jaar

Het duurt helaas nog wel even voor we de iPhone 16 Ultra echt gaan krijgen, de telefoon verschijnt pas in 2024. Tegen die tijd kan er natuurlijk nog veel veranderen, waardoor het mogelijk is dat de afmetingen van de iPhone 16 Ultra toch nog worden aangepast. Dat blijft natuurlijk afwachten, maar de geruchten doen in ieder geval vermoeden dat de iPhone 16 Ultra groter wordt dan eerdere iPhones.

Heb jij geen zin om te wachten tot 2024 en ben je nu toe aan een grote, nieuwe iPhone? De iPhone 14 Plus is de laatste tijd in prijs gedaald.