Steeds meer Apple-apparaten hebben oled-schermen, maar wat houdt deze schermtechnologie in? In dit artikel: wat is oled?

Voor het maken van schermen worden verschillende technologieën gebruikt. Vroeger hadden de meeste smartphones lcd-schermen. Toen stond deze technologie bekend als een manier om schermen te maken met een laag energiegebruik. Een nadeel van lcd is echter dat er een extra lichtbron nodig is achter het scherm.

Oled is nieuwer. Met deze technologie wordt een organisch materiaal gebruikt. Dit materiaal maakt zelf licht als er stroom doorheen gaat. Er is dus geen extra lichtbron nodig en daardoor kost oled nog minder energie.

Interessant aan oled is tevens dat de losse lampjes alleen aan staan als het nodig is. Bij zwarte onderdelen staat dat deel van het scherm dus helemaal uit. Daardoor ogen zwarte kleuren met oled dieper. Bij lcd zorgt de lichtbron achter het scherm ervoor dat zwart niet compleet donker kan zijn.

Een nadeel van oled is dat deze schermen duurder zijn om te maken. Daarom wordt oled nog niet in alle iPhones en iPads gebruikt, maar enkel de iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Stroom besparen

Oled is één van de redenen waarom steeds meer apps een donkere modus krijgen en iOS 13 een eigen donkere modus heeft. Deze modus is namelijk niet alleen fijn voor je ogen als jij je iPhone in een donkere omgeving gebruikt, maar ook om stroom te besparen.

Google heeft het verschil onderzocht. Neem de YouTube-app. Die verbruikt 293 mA aan stroom met een witte achtergrond. Dat is met een donkere achtergrond maar 96 mA. Bij andere apps is het verschil niet zo dramatisch, maar scheelt het toch al snel twintig tot dertig procent in het stroomverbruik. Dat betekent in de praktijk dus dat je langer met je accu doet.

En amoled dan?

Oled staat voor ‘organic light emitting diode’ of organische lichtgevende diode. Amoled voegt daar nog twee letters aan toe die voor ‘active matrix’ staan. Dat betekent dat de pixels van een oled-scherm in een raster zijn geplaatst. In de praktijk gaat het bij smartphoneschermen bijna altijd om amoled.

Heb ik amoled nodig?

Of je amoled nodig hebt in je volgende iPhone ligt volledig aan je wensen. In principe heb je geen amoled nodig om je iPhone en alle apps in de App Store te gebruiken. Zie amoled als een extra optie als je het belangrijk vindt dat je scherm zo mooi mogelijk is.

Kijk je bijvoorbeeld veel Netflix op je smartphone, speel je de nieuwste games en wil je foto’s zo mooi mogelijk zien? Dan is extra investeren in een iPhone met een amoled-scherm slim. Gebruik je een smartphone vooral om bijvoorbeeld WhatsApp en Facebook te gebruiken, dan is amoled overbodig. Dan is het alsof je een peperdure televisie koopt, maar enkel teletekst gebruikt.

Wat komt hierna?

Natuurlijk zitten smartphonefabrikanten zoals Apple niet stil en wordt er gekeken naar de volgende stap voor oled/amoled. Voor Apple lijkt dat micro-led te zijn. In tegenstelling tot oled, is micro-led niet afhankelijk van organisch materiaal. Hierdoor kan een scherm langer goed blijven. Daarnaast heeft micro-led nog veel meer voordelen, zoals betere kleuren, kijkhoeken en zwartwaarden. Ook vraagt micro-led minder energie.

Benieuwd geraakt over micro-led? Lees dan ons uitgebreid artikel over de vier verschillen tussen oled en micro-led. Check ook onze complete uitleg van veelvoorkomende iPhone-termen.