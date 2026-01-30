Dit is de beste en meestverkochte iPhone van 2025

Welke smartphone was in 2025 het populairst? Dit model werd vorig jaar massaal gekocht en laat zien welke iPhone écht de beste is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de beste en meest verkochte iPhone van 2025

De iPhone 16 was volgens de website Counterpoint de best verkopende smartphone van 2025. Daarna volgen de iPhone 16 Pro Max en iPhone 16 Pro. De iPhone 17 Pro Max pakt de vierde plek. Dat is opvallend, omdat die pas in september in de winkels lag. Met amper een paar maanden wist dit toestel razendsnel door te stoten naar de top vier.

Samsung doet pas mee vanaf plek vijf met de Galaxy A16 5G, gevolgd door de Galaxy A06 4G. Deze top 10 laat zien dat bij Android de verkopen vooral van de budgettoestellen komen en niet uit de premium hoek. Toch zijn ook de luxere modellen van Samsung in de lijst te vinden, want de Galaxy S25 Ultra staat op plek negen.

Top 10 bestverkochte smartphones in 2025

Apple maakt de rest van de top 10 vol. De iPhone 17 staat op de zevende plek en de iPhone 15 is standvast en staat op de achtste plek. Helemaal onderaan duikt ook de iPhone 16e op, de betaalbare variant van de iPhone. Samen zijn al deze smartphones goed voor 19 procent van alle smartphoneverkopen in 2025.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat vooral opvalt aan deze lijst is dat de top 10 nauwelijks is veranderd ten opzichte van 2024. Vaak pikt het nieuwste toestel een plekje in van het model van het jaar ervoor, maar blijft veel bij hetzelfde.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!