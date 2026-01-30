iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Dit is de beste en meestverkochte iPhone van 2025

Piet-Jan Lentjes
30 januari 2026, 8:44
1 min leestijd
Welke smartphone was in 2025 het populairst? Dit model werd vorig jaar massaal gekocht en laat zien welke iPhone écht de beste is.

Dit is de beste en meest verkochte iPhone van 2025

De iPhone 16 was volgens de website Counterpoint de best verkopende smartphone van 2025. Daarna volgen de iPhone 16 Pro Max en iPhone 16 Pro. De iPhone 17 Pro Max pakt de vierde plek. Dat is opvallend, omdat die pas in september in de winkels lag. Met amper een paar maanden wist dit toestel razendsnel door te stoten naar de top vier.

iPhone 16 zwart in hand

Samsung doet pas mee vanaf plek vijf met de Galaxy A16 5G, gevolgd door de Galaxy A06 4G. Deze top 10 laat zien dat bij Android de verkopen vooral van de budgettoestellen komen en niet uit de premium hoek. Toch zijn ook de luxere modellen van Samsung in de lijst te vinden, want de Galaxy S25 Ultra staat op plek negen.

Top 10 bestverkochte smartphones in 2025

  1. iPhone 16
  2. iPhone 16 Pro Max
  3. iPhone 16 Pro
  4. iPhone 17 Pro Max
  5. Galaxy A16 5G
  6. Galaxy A06 4G
  7. iPhone 17
  8. iPhone 15
  9. Galaxy S25 Ultra
  10. iPhone 16e

Apple maakt de rest van de top 10 vol. De iPhone 17 staat op de zevende plek en de iPhone 15 is standvast en staat op de achtste plek. Helemaal onderaan duikt ook de iPhone 16e op, de betaalbare variant van de iPhone. Samen zijn al deze smartphones goed voor 19 procent van alle smartphoneverkopen in 2025.

Wat vooral opvalt aan deze lijst is dat de top 10 nauwelijks is veranderd ten opzichte van 2024. Vaak pikt het nieuwste toestel een plekje in van het model van het jaar ervoor, maar blijft veel bij hetzelfde.

Bron afbeelding: Daniel Romero
Hardware Apple iPhone 16 iPhone 16 Pro Max iPhone 16 Pro

