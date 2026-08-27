Dit is de bestverkochte iPhone van dit moment (over de hele wereld)

Apple heeft opnieuw een flinke slag geslagen op de smartphone-markt, met een bestverkochte iPhone die in Q2 wereldwijd het populairst was.

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Dit is de bestverkochte iPhone van dit moment

Uit nieuwe cijfers van Counterpoint Research blijkt dat Apple in het tweede kwartaal van 2026 niet alleen op de eerste plaats staat, maar zelfs de volledige top drie heeft veroverd. We zetten ze voor je op een rij.

De bestverkochte smartphone ter wereld in het tweede kwartaal van 2026 is de iPhone 17. Counterpoint Research heeft de cijfers waar dit uit blijkt, verzameld in de Global Handset Model Sales Tracker. De iPhone 17 was in die periode goed voor 6 procent van alle wereldwijde smartphone-verkopen. Op de tweede plaats staat de iPhone 17 Pro Max en op derde plek de iPhone 17 Pro.

5 plekken in de top 10

Apple bezet niet alleen de eerste drie plaatsen, in totaal staan er maar liefst vijf iPhones in de wereldwijde top 10. Op de 7e plaats vinden we namelijk de iPhone 17e en op de 10e plaats de iPhone 16. Een opvallend detail is dat de iPhone 16 een jaar eerder nog bovenaan de wereldwijde lijst stond, met een aandeel van 4 procent.

Samsung is de grootste concurrent van Apple en de enige andere fabrikant die modellen in de wereldwijde top 10 heeft staan. De Galaxy S26 Ultra 5G is met een vierde plaats het bestverkochte Samsung-model. Daarna volgen de Galaxy A07 4G op plek vijf en de Galaxy A17 5G op plek zes. De Galaxy A17 4G staat op de achtste plaats en de Galaxy S26 5G op nummer negen. Daarmee heeft Samsung net als Apple vijf smartphones in de top 10.

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Hoger dan een jaar eerder

De tien populairste smartphones waren samen goed voor 26 procent van alle wereldwijd verkochte smartphones in het tweede kwartaal. Dat aandeel ligt 2 procentpunt hoger dan een jaar eerder. De markt lijkt dus steeds meer te worden gedomineerd door een relatief klein aantal populaire modellen. Volgens Counterpoint daalden de wereldwijde smartphone-leveringen in het tweede kwartaal wel met 11 procent ten opzichte van een jaar eerder.

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