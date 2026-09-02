Apple stopt binnenkort met het verkopen van 10 producten: dit zijn ze

Apple staat op het punt om nieuwe producten te presenteren, maar dat betekent waarschijnlijk ook het einde van 10 oude bekende producten.

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Apple stopt binnenkort met 10 producten

Apple organiseert op 9 september het Surprise and shine-event. Tijdens die presentatie worden meerdere nieuwe producten verwacht. Zodra die apparaten verschijnen, ligt het voor de hand dat Apple oudere modellen uit het assortiment haalt. Volgens recente informatie zijn er waarschijnlijk maar liefst 10 producten die verdwijnen. Het gaat om de volgende apparaten:

iPhones

Dat de iPhone 17 Pro en Pro Max verdwijnen, komt waarschijnlijk niet als een verrassing. Apple stopt doorgaans met de verkoop van de vorige Pro-modellen zodra de nieuwe generatie verschijnt. Dit jaar worden de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max verwacht. De oudere Pro-modellen maken dan plaats voor de nieuwe toestellen.

Ook de iPhone 16 en 16 Plus verdwijnen mogelijk. Apple kan ervoor kiezen om de goedkopere modellen te vervangen door nieuwere toestellen, waardoor het aanbod overzichtelijk blijft. Omdat de iPhone 18 en de iPhone Air 2 vermoedelijk zijn uitgesteld tot het voorjaar van 2027, is dit echter nog onzeker. Of het daadwerkelijk 10 producten zijn, blijft dus afwachten.

Apple Watches en AirPods

Bij de Apple Watch is de situatie vergelijkbaar. De komst van de Apple Watch Series 12 en Ultra 4 betekent waarschijnlijk het einde van de Series 11 en Ultra 3 in de Apple Store. Ook de AirPods 4 kunnen plaatsmaken voor de verwachte AirPods 5. Daarbij zou Apple opnieuw twee uitvoeringen aanbieden: met en zonder actieve ruisonderdrukking.

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Het is dus niet 100 procent zeker dat Apple alle 10 genoemde producten daadwerkelijk gaat schrappen. Door de flinke prijsstijgingen van veel Apple-producten kan het bedrijf mogelijk besluiten om bepaalde oudere modellen langer te verkopen tegen een lagere prijs. Op 9 september weten we vermoedelijk welke producten definitief verdwijnen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!