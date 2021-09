Video: vier iPhone 13-modellen – maar wat zijn de verschillen?

De keuze is ook dit jaar weer reuze. Apple bracht in september opnieuw vier nieuwe iPhones uit. In deze video gaan we in op de verschillen tussen de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Zo ontdek je welk iPhone 13-model bij jou past.

Van iPhone 13 mini tot iPhone 13 Pro Max: dit zijn de verschillen

Ben je uit op de nieuwste iPhone, dan heb je dus de keuze uit vier verschillende varianten. Allereerst zijn er twee standaardmodellen: de iPhone 13 en iPhone 13 mini. Deze hebben een startprijs van 909 en 809 euro.

De meest geavanceerde iPhones van het moment zijn de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Daar hangt een prijskaartje van 1159 en 1259 euro aan. De toestellen hebben een beter scherm (ProMotion) en een camerasysteem met drie lenzen, in plaats van twee. Maar is de beste iPhone ook de best keuze? Je ontdekt het in deze video.

Voor de meeste mensen is de 6,1-inch iPhone 13 de meest geschikte telefoon van het viertal. Vorig jaar was de 6,1-inch iPhone 12 al de populairste iPhone – en dit is een verbeterde versie daarvan. Hecht je veel waarde aan een handzame iPhone, dan kom je uit op de 5,4-inch iPhone 13 mini. Dit toestel is precies hetzelfde als de grotere versie, maar dan compacter. Verder is de batterijduur wat minder, maar verder zijn er geen verschillen.

Ben je een fanatiek iPhone-fotograaf, of film je veel met je telefoon? Dan word je blij van de extra cameralens die de iPhone 13 Pro heeft. Met deze toestellen kun je foto’s maken in ProRAW en filmen in ProRes, waardoor je de beelden beter kunt bewerken. Ook nieuw bij de iPhone 13 Pro is het ProMotion-scherm, dat de beelden 120 keer per seconde ververst. Hierdoor zien animaties er vloeiender uit en voelt je iPhone sneller aan.

Wil je de grootste iPhone, dan kom je op de iPhone 13 Pro Max uit, die een schermformaat van 6,7 inch heeft. Vorig jaar was de camera van de Max-versie beter; dit jaar is dat niet zo. Op het formaat en de batterijduur na, zijn er geen verschillen tussen de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

