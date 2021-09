Round-up video: alles over de iPhone 13, Apple Watch 7 en iPads

Met vier nieuwe iPhones, twee iPads én een Apple Watch was het afgelopen dinsdag weer een bomvol Apple-event. In onze round-up video praten we je in een paar minuten bij over het evenement.

Video: iPhone 13-event round-up

Na tientallen geruchten, gelekte specificaties en foto’s was het afgelopen dinsdag eindelijk zover. Apple kondigde de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max aan. Maar daar bleef het niet bij, want het bedrijf kwam ook met een nieuwe Apple Watch en flink verbeterde iPads.

In de nieuwste video van iPhoned bespreken we het hele Apple-evenement in een paar minuten met je. Alle aankondigingen komen natuurlijk voorbij, maar we kijken ook naar wat juist niet is onthuld. Genoeg redenen om te kijken dus!

De iPhone 13-serie introduceert iets minder grote vernieuwingen dan de iPhone 12-telefoons van vorig jaar, maar heeft alsnog veel te bieden. Zo zijn de iPhone 13 en iPhone 13 mini veel sneller dan hun voorgangers en hebben ze een betere accuduur.

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben een gloednieuw ProMotion-scherm, met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Het display is hierdoor sneller en dat merk je bij animaties en games. In de artikelen hieronder vergelijken we de nieuwe iPhones met de iPhone 12-toestellen van vorig jaar.

