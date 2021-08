Video: deze 6 Apple-producten verschijnen nog in 2021

We zijn al ruim over de helft van 2021, maar we krijgen de komende maanden nog heel veel nieuwe Apple-producten te zien. In de video van de week bespreken we onze verwachtingen.

Video van de week: Apple-producten in 2021

Met bijvoorbeeld de AirTag en iPad Pro 2021 heeft Apple al een aantal toffe apparaten gepresenteerd, maar het beste komt nog. Zo onthult het bedrijf van Tim Cook binnenkort de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Maar ook de nieuwe AirPods, meerdere iPads en een MacBook staan nog voor 2021 op de planning.

In de video hierboven bespreken we onze verwachtingen voor de komende maanden. Zo kijken we naar welke nieuwe features de producten krijgen, maar ook hoe ze er bijvoorbeeld uit komen te zien. Dankzij geruchten weten we stiekem al een heleboel en in de video praten we je in een paar minuten bij.

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Check dan ook het artikel over de verwachte Apple-producten in 2021. Daar gaan we dieper in op alle apparaten die nog op de planning staan.

iPhoned op YouTube

Iedere week plaatsen we een nieuwe video op YouTube. We reviewen dan bijvoorbeeld de nieuwste Apple-apparaten, zoals onlangs de nieuwe iMac, of geven je een praktische tip om meer uit je iPhone te halen. Zo vertellen we je bijvoorbeeld hoe je makkelijk overstapt van Android naar iOS, of hoe je iPhone-foto’s verbergt.

Kortom: er valt dus genoeg te beleven op ons YouTube-kanaal. Vergeet je daarom niet te abonneren en onze video’s te liken.