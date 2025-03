WhatsApp waarschuwt: zo zie je of iemand inlogt op jouw account

Wil je er zeker van zijn dat niemand anders inlogt op jouw WhatsApp-account? Daarvoor moet je een handige functie inschakelen. Zo doe je dat.

Account op WhatsApp

Je kunt WhatsApp op meerdere toestellen tegelijk gebruiken. Zo is het mogelijk om op WhatsApp in te loggen op je Mac(Book) of iPad. Dat is niet alles, want sinds 2023 kun je hetzelfde WhatsApp-account zelfs op meerdere telefoons gebruiken. Je kunt met één account op maximaal vier verschillende telefoons inloggen. Dat is vooral handig als je bijvoorbeeld een aparte werktelefoon hebt, je gebruikt WhatsApp dan zowel op je privé- als werktelefoon.

Helaas heeft de functie ook een nadeel, want kwaadwillenden kunnen op een ander toestel proberen in te loggen op jouw WhatsApp-account. Daarom heeft WhatsApp een nieuwe beveiligingsoptie toegevoegd. Met deze functie krijg je altijd een melding als iemand probeert in te loggen op jouw account. Zo logt niemand zonder jouw toestemming in op je profiel van WhatsApp. Benieuwd hoe je de beveiliging aanpast? Zo doe je dat!

Bekijk hier hoe je beveiligingsmeldingen inschakelt op WhatsApp:

Beveiligingsmeldingen inschakelen

Met het inschakelen van beveiligingsmeldingen krijg je notificaties als iemand op jouw account probeert in te loggen. Dat is niet alles, want je ziet ook wanneer de beveiligingscode van een contactpersoon is veranderd. Doorgaans betekent een nieuwe beveiligingscode dat met een WhatsApp-account op een nieuw toestel is ingelogd. Wil je deze meldingen ontvangen? Zet dan deze functie aan:

Open ‘WhatsApp’ op je telefoon; Ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Account’; Tik op ‘Beveiligingsmeldingen’; Zet de schakelaar achter ‘Geef beveiligingsmeldingen weer op deze telefoon’ aan.

Probeert iemand in te loggen op jouw WhatsApp-account? Dan krijg je daar met beveiligingsmeldingen ingeschakeld direct een notificatie van. Daarnaast zie je in (privé)gesprekken van welke contacten de beveiligingscode is aangepast. Dat zie je overigens niet bij ieder contact, daarvoor moet diegene end-to-end encryptie ingeschakeld hebben op WhatsApp. Bij de nieuwere versies van WhatsApp is dat standaard zo.

Met de beveiligingsmeldingen ingeschakeld is jouw WhatsApp-account weer wat beter beveiligd. Het is daarnaast aan te raden om je account te beschermen met tweestapsverificatie, zodat er altijd een pincode nodig is om in te loggen. Deze functie vind je onder ‘Instellingen > Account > Verificatie in twee stappen’. Kies daar voor ‘Schakel in’ en stel de pincode voor WhatsApp in. Deze pincode is vervolgens altijd nodig om op je WhatsApp-account in te loggen.

Het is daarom belangrijk om deze pincode goed te onthouden. Om dat te doen geeft WhatsApp je regelmatig herinneringen, waarbij je de pincode in de app moet invoeren. Zo probeert WhatsApp te voorkomen dat je de pincode na een tijd weer vergeet. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over WhatsApp? Bekijk dan hier al onze tips en nieuwsartikelen, zodat je zoveel mogelijk uit de chatdienst haalt!