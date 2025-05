Zo maak je de opslagruimte die WhatsApp inneemt grotendeels vrij

WhatsApp neemt ruim 100 MB in beslag, maar door alle tekst, foto’s en video’s loopt het snel op. Deze iPhone-tips maken weer ruimte vrij.

iPhone-tips: maak ruimte van WhatsApp weer vrij

Je bent je er misschien niet van bewust, maar door alle berichten, foto’s en video’s die je in WhatsApp ontvangt, gaat er behoorlijk wat opslagruimte verloren. Kijk maar eens bij Instellingen>Algemeen>iPhone-opslag. De kans is groot dat het WhatsApp is die de meeste opslagruimte inneemt.

Daarom laten we je in deze iPhone-tips zien hoe je eenvoudig weer een deel van die ruimte vrijmaakt. Zorg er voordat je begint wel voor dat WhatsApp helemaal up-to-date is. Om dat te controleren, open je de App Store en zoek je WhatsApp op. Zie je een knop met ‘Bijwerken‘, dan moet je de app eerst updaten. Anders staat er ‘Open‘ op de knop.

1. Opslagruimte van WhatsApp vrijmaken

De snelste en gemakkelijkste manier om WhatsApp-ruimte vrij te maken, is door grote bestanden te verwijderen. Dat doe je als volgt:

Open WhatsApp;

Tik rechtsonder op ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Opslag en data’ en tik dan op ‘Beheer opslag’;

Achter ‘Groter dan 5 MB’ tik je op het aantal GB dat wordt aangegeven;

Tik rechtsboven op ‘Selecteer’;

Vink alles aan wat je wilt verwijderen en tik rechtsonder op de prullenbak;

Tik op ‘Verwijder items’

Je kunt hetzelfde doen met de items die onder ‘Vaak doorgestuurd‘ staan. En als je wat verder door scrolt, zie je welke chats hoeveel opslagruimte in beslag nemen. Zo kun je ook per chat items selecteren en verwijderen.

2. Foto’s en video’s niet automatisch opslaan in Foto’s

De kans is groot dat je alle foto’s en video’s die je via WhatsApp ontvangt ook terugvindt in de app Foto’s. Als dat zo is, dan worden ze dus eigenlijk op twee plekken opgeslagen: in WhatsApp en in Foto’s. Hoewel dat soms handig kan zijn, is het qua opslagruimte natuurlijk niet aan te raden. Zorg er daarom voor dat ze niet langer automatisch worden opgeslagen. Dat stel je gemakkelijk op de volgende manier in:

Open WhatsApp;

Tik rechtsonder op ‘Instellingen’;

Tik op ‘Chats’;

Zet de schakelaar achter ‘Sla op in Foto’s’ uit.

3. Automatisch berichten verwijderen

Er zijn ongetwijfeld chats die je graag voor de eeuwigheid wilt bewaren, maar dat zal zeker niet voor alle chats gelden. Wat je kunt doen om de hoeveelheid opslagruimte die in beslag wordt genomen door WhatsApp te beperken, is het instellen van de functie ‘Verdwijnende chatberichten‘. Dat doe je zo:

Open WhatsApp;

Tik rechtsonder op ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Opslag en data’ en tik dan op ‘Beheer opslag’;

Tik op ‘Verdwijnende chatberichten aan’;

Stel nu een ‘standaardtimer voor berichten’ in;

Kies daarbij uit ’24 uur’, ‘7 dagen’, ’90 dagen’ of ‘uit’.

Via ‘Pas timer toe op chats’ kies je de gewenste chats.

Meer iPhone-tips?

