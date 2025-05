3 belangrijke WhatsApp-functies (om de beveiliging te verbeteren)

Gebruik je WhatsApp regelmatig en wil je dat je gesprekken goed beveiligd zijn? Schakel dan deze functies in, om de beveiliging van WhatsApp te verbeteren!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp beveiliging

Verstuur jij dagelijks berichten, foto’s en video’s via WhatsApp op je iPhone? In dat geval is het belangrijk dat jouw gesprekken goed beveiligd zijn. WhatsApp introduceert regelmatig functies, die de beveiliging van de berichtendienst verbeteren. Deze moet je vaak wel zelf inschakelen, omdat de features standaard zijn uitgeschakeld in WhatsApp. Benieuwd hoe je alle gesprekken beter beveiligd? Wij zetten drie belangrijke functies voor je onder elkaar.

1. Face ID instellen

De gemakkelijkste functie om de beveiliging van WhatsApp te verbeteren is het instellen van Face ID (of Touch ID). Op die manier moet je WhatsApp eerst ontgrendelen met Face ID of Touch ID, voordat je toegang krijgt tot de berichtendienst. Zo weet je zeker dat er niemand zomaar je gesprekken opent en leest. Het instellen van Face ID of Touch ID bij WhatsApp gaat als volgt:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone; Ga naar ‘Instellingen’; Tik op ‘Privacy’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Appvergrendeling’; Zet de schakelaar achter ‘Vereis Face ID’ aan. Bij eerdere iPhones kan hier ook ‘Vereis Touch ID’ staan.

Met de functie ingeschakeld is de beveiliging van WhatsApp uitgebreid met Face ID of Touch ID, waardoor je de applicatie altijd eerst moet ontgrendelen. Doe je dit liever niet? Dan is het ook mogelijk om aparte gesprekken te beveiligen met Face ID of Touch ID. Ga daarvoor naar het gesprek dat je wilt beveiligen en druk op de contactinformatie. Zet daar de schakelaar achter ‘Vergrendel chat’ aan, zodat het (groeps)gesprek in WhatsApp beter beveiligd is.

2. Verificatie in twee stappen

Een tweede functie om de beveiliging van WhatsApp te verbeteren is het activeren van verificatie in twee stappen. Bij deze verificatie stel je een pincode in van zes cijfers, die je vervolgens altijd nodig hebt als je opnieuw bij WhatsApp inlogt met jouw telefoonnummer. Zo is je account beter beveiligd als er op een ander toestel met jouw telefoonnummer wordt ingelogd. Zo stel je verificatie in twee stappen in bij WhatsApp:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone;

Ga naar ‘Instellingen’;

Tik op ‘Account’;

Kies voor ‘Verificatie in twee stappen’;

Tik op ‘Schakel in’;

Voer een pincode van zes cijfers in en tik op ‘Bevestig’;

Voer dezelfde pincode nogmaals in en kies voor ‘Volgende’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verificatie in twee stappen verbetert de beveiliging van WhatsApp, zeker als iemand met jouw telefoonnummer op een ander toestel probeert in te loggen. WhatsApp vraagt je eens in de zeven dagen om de pincode in te voeren, zodat je deze niet vergeet. Stel daarnaast je mailadres in bij WhatsApp onder ‘Instellingen > Account > E-mailadres’. Op dat mailadres krijg je een herstelmail toegestuurd, als je de pincode toch bent vergeten. Zo houd je altijd toegang tot jouw account op WhatsApp.

3. Beveiligingsmeldingen

De berichten die je verstuurt via WhatsApp zijn end-to-end versleuteld. Dat houdt in dat alle persoonlijke berichten en gesprekken privé zijn, dus niemand buiten het gesprek kan ze lezen. WhatsApp zelf heeft eveneens geen toegang tot de inhoud van gesprekken, Meta AI is daarop een uitzondering. Ieder gesprek heeft een beveiligingscode, zodat je zeker weet dat de gesprekken end-to-end versleuteld zijn. Wil je een melding krijgen als deze code verandert? Schakel dan deze functie in:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone;

Ga naar ‘Instellingen’;

Kies voor ‘Account’;

Tik op ‘Beveiligingsmeldingen’;

Zet de schakelaar achter ‘Geef beveiligingsmeldingen weer op deze telefoon’ in.

Heb je de functie ingeschakeld op WhatsApp? In dat geval ontvang je een melding als de beveiligingscode wijzigt voor de telefoon van één van je contacten. Het is goed om dat in de gaten te houden, want een nieuwe beveiligingscode betekent vaak dat de contactpersoon WhatsApp vanaf een nieuwe telefoon gebruikt. Controleer dat goed bij de contactpersoon, zodat je zeker weet dat je met de juiste persoon een gesprek voert. Met deze functie houdt WhatsApp de beveiliging van versleutelde gesprekken op orde.

Meer tips voor WhatsApp

WhatsApp heeft verschillende functies om de beveiliging van de berichtendienst te verbeteren. Heb jij deze drie belangrijke onderdelen geactiveerd? Dan zijn jouw gesprekken in WhatsApp weer wat veiliger. Er zijn nog veel meer verborgen manieren om WhatsApp beter te gebruiken. Ben je benieuwd welke features van WhatsApp nog meer van pas komen? Bekijk dan hier al onze tips, zodat je meer uit WhatsApp haalt: