WhatsApp heeft een update (met deze verstopte nieuwe functie)

Er is weer een update voor WhatsApp beschikbaar! In deze softwareversie wordt WhatsApp uitgebreid met een nieuwe functie. Zo werkt die.

Updaten maar! WhatsApp heeft een softwareversie uitgerold, waarmee de berichtendienst wordt uitgebreid met een nieuwe functie. Na het installeren van de update is ‘Praat samen’ beschikbaar in WhatsApp. Dit is een nieuwe feature, waarmee je gemakkelijk een audiogesprek kunt starten met andere gebruikers. Het grote voordeel van ‘Praat samen’ is dat andere gebruikers geen oproep krijgen.

In plaats daarvan zien ze een enkele melding, waarin wordt vermeld dat je een gesprek wil starten. Het lijkt dus op een telefoongesprek, maar ‘Praat samen’ zorgt ervoor dat andere toestellen geen oproep krijgen die ze moeten aannemen of weg moeten klikken. Dat heeft verschillende voordelen, zo wordt de audio op andere apparaten niet gepauzeerd en kunnen gebruikers later alsnog meedoen aan de spraakoproep. Wij vertellen je waar je de nieuwe functie vindt in WhatsApp.

Hier vind je de nieuwe functie in WhatsApp

Ben je benieuwd naar de nieuwe functie van WhatsApp? In dat geval moet je goed zoeken, want de feature heeft geen nieuwe knop gekregen. ‘Praat mee’ is enkel beschikbaar in groepsgesprekken met drie of meer leden. Aan privégesprekken is de feature (nog) niet toegevoegd. Zorg ervoor dat WhatsApp is bijgewerkt naar de nieuwste versie, dat is versie 25.16.4. Je vindt ‘Praat mee’ dan als volgt:

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone; Tik op een groepsgesprek met drie of meer leden; Veeg vervolgens omhoog en houd het scherm ingedrukt; Wacht even tot de cirkel helemaal groen is; Laat vervolgens het scherm los en begin met praten; Druk tot slot op het rode kruisje om het gesprek te beëindigen.

Heb je ‘Praat mee’ geactiveerd in WhatsApp? In dat geval krijgen andere deelnemers een eenmalige melding dat je even met ze wilt praten. In het groepsgesprek verschijnt een bericht om deel te nemen aan de spraakchat. Andere groepsleden kunnen aan deze chat deelnemen door op het bericht te tikken. De nieuwe functie in WhatsApp maakt het zo gemakkelijk om snel te overleggen met andere contacten in een groep, zonder een telefoongesprek te starten.

Let wel op, want de audio in het gesprek wordt niet opgeslagen. Je kunt de spraakchat later niet terugluisteren. Het gaat om een live gesprek, dus zorg ervoor dat andere groepsleden eerst deelnemen voordat je begint met praten. Is er niemand in de groep beschikbaar om de nieuwe functie in WhatsApp mee te gebruiken? In dat geval kun je ook een spraakopname inspreken, dat doe je door de microfoon boven het toetsenbord ingedrukt te houden. Een spraakopname kan wél teruggeluisterd worden.

De nieuwe functie in WhatsApp is goed verstopt, want de berichtendienst heeft geen extra knop geïntroduceerd voor ‘Praat mee’. In plaats daarvan activeer je een spraakchat door over het scherm te vegen. Pas dus op in de nieuwe versie van WhatsApp, want met één veeg over het scherm start je nu een audiogesprek. Het is (nog) niet mogelijk om ‘Praat mee’ uit te schakelen in WhatsApp.

Je kunt de nieuwe functie in WhatsApp vanaf nu gebruiken in groepsgesprekken met drie of meer personen. Het is nog onduidelijk of 'Praat mee' later ook naar privégesprekken komt. WhatsApp heeft al vaker features van groepsgesprekken ook beschikbaar gesteld in privéchats, dus de kans is groot dat 'Praat mee' later eveneens wordt uitgebreid.