iOS 27 gebruikt meer opslagruimte dan nodig: zo maak je direct 15 GB vrij

Heb je iOS 27 geïnstalleerd en lijkt je iPhone ineens een stuk voller, dan ben je niet de enige – met deze tip krijg je weer opslagruimte terug.

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iOS 27 gebruikt meer opslagruimte dan nodig

iOS 27 brengt allerlei nieuwe functies naar je iPhone, maar de update heeft ook een nadeel waar je misschien geen rekening mee had gehouden. Sommige gebruikers zien namelijk ineens een flink deel van hun opslagruimte verdwijnen. Gelukkig is daar iets aan te doen!

15 GB

Na de installatie van iOS 27 melden verschillende iPhone-gebruikers dat de opslagruimte op hun iPhone flink is afgenomen. De boosdoener is in dit geval Apple Intelligence, de verzameling AI-functies van Apple. Die neemt bij sommige gebruikers maar liefst 15 GB in beslag. Er zijn zelfs meldingen van 16 GB.

Vreemd genoeg hebben ook iPhone-gebruikers in Europa hiermee te maken, terwijl Apple Intelligence hier niet eens volledig beschikbaar is. Vooral gebruikers die een iPhone met 128 GB opslagruimte hebben, merken het verschil.

Zo maak je ruimte vrij

Er is inmiddels een soort van oplossing die verschillende gebruikers op Reddit hebben ontdekt. Door de taal van Siri te veranderen naar een Engelse variant die Apple Intelligence niet ondersteunt, wordt het gebruik van opslagruimte in IOS 27 namelijk aanzienlijk verminderd.

Het is dus geen officiële oplossing, maar je krijgt wel weer wat opslagruimte terug. Uiteraard werkt het alleen als je op dit moment een taal hebt ingesteld die wel ondersteund wordt. De taal veranderen doe je zo:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Siri’ en dan op ‘Taal’; Kies bijvoorbeeld Engels (Zuid-Afrika), Engels (Ierland) of Engels (Canada); Herstart je iPhone.

Er zit uiteraard wel een nadeel aan deze truc. Apple Intelligence werkt mogelijk niet meer wanneer je een niet-ondersteunde Siri-taal instelt. Je levert dus AI-functies in om opslagruimte in iOS 27 terug te krijgen. Apple geeft overigens aan dat Apple Intelligence tijdelijk meer opslagruimte kan gebruiken tijdens en kort na een software-update.

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