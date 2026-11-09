Laat je niet oplichten: deze valse e-mails gaan momenteel rond

Cybercriminelen willen je oplichten met valse e-mails uit naam van bekende bedrijven – de nieuwste lijkt van uitvaartverzekeraar DELA te komen.

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Laat je niet oplichten

In de phishing-mail namens uitvaartverzekeraar DELA krijg je het dringende verzoek om je persoonsgegevens binnen vijf werkdagen bij te werken. Klik je op de link, dan loop je het risico dat je persoonlijke gegevens rechtstreeks aan oplichters geeft.

Ook uit naam van andere bekende organisaties worden momenteel frauduleuze berichten verstuurd. Het is daarom verstandig om extra alert te zijn. We zetten de belangrijkste waarschuwingen op een rij en vertellen hoe je voorkomt dat je slachtoffer wordt.

Valse DELA-mail

In het bericht dat van DELA lijkt te komen, staat dat je jouw persoonsgegevens opnieuw moet controleren en updaten. Volgens de afzenders is dat nodig om de betrouwbaarheid van de dienstverlening te waarborgen. Je krijgt bovendien maar vijf werkdagen de tijd om dit te regelen.

Die korte deadline is geen toeval. Oplichters proberen je onder druk te zetten, zodat je snel op de link klikt zonder eerst goed na te denken. Gelukkig zijn er verschillende aanwijzingen dat het bericht niet van DELA afkomstig is. Zo wordt de naam geschreven als ‘Dela’, terwijl het bedrijf zelf de schrijfwijze ‘DELA’ gebruikt. Ook is het gebruikte e-mailadres verdacht: ail@ru.taw7eda.cyou. Dit is geen officieel e-mailadres van de uitvaartorganisatie. Bovendien ontbreekt het officiële DELA-logo.

Niet alleen DELA

De valse DELA-mail staat niet op zichzelf. Er zijn namelijk nog meer frauduleuze berichten in omloop. Zo worden klanten van Mondial Relay benaderd met een nepbericht over een pakket dat nog niet bezorgd kan worden. Je moet zogenaamd je bezorgoptie bevestigen via een link. Het bericht bevat zelfs het logo van de bezorgdienst. In het bericht staat ook een verdacht trackingnummer van tien cijfers. Verder leidt de link niet naar de officiële website van Mondial Relay.

Ook klanten van Triodos Bank moeten opletten. In een valse e-mail staat dat hun bank-app binnen 48 uur verloopt. Als je niet op tijd actie onderneemt, zou je tijdelijk geen toegang meer hebben tot internetbankieren. Daarnaast circuleerde er een valse Odido-mail over een openstaande aanbetaling van 485,90 euro voor een iPhone 18 Pro Max. De ontvanger moest het bedrag vóór 5 november betalen. Ook dit betaalverzoek is frauduleus.

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Zo voorkom je dat ze je oplichten

Al deze berichten hebben iets gemeen: ze proberen je onder druk te zetten. Je moet snel betalen, gegevens bijwerken of ergens opnieuw inloggen. Juist op zulke momenten is het belangrijk om rustig te blijven. Deze tips kunnen helpen:

Controleer altijd het e-mailadres van de afzender; Klik niet zomaar op links in e-mails; Let op verdachte webadressen; Wees alert op tijdsdruk; Deel nooit wachtwoorden en bankgegevens via een link in een e-mail.

Heb je toch op een verdachte link geklikt? Sluit de website dan direct en vul niets in. Heb je wachtwoorden ingevoerd, verander die dan onmiddellijk via de officiële website of app. Neem direct contact op met je bank als je bankgegevens hebt gedeeld of geld hebt overgemaakt. Heb je een verdacht bestand gedownload of geopend, voer dan gelijk een virusscan uit.

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